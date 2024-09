SpaceX Polaris Dawn: entenda como vai funcionar a primeira caminhada espacial privada da história

A- A+

Lançada na manhã desta terça, a missão Polaris Dawn, da SpaceX, vai ao espaço sem nenhum “astronauta profissional” para fazer a primeira caminhada espacial privada nesta quinta-feira. A bordo de um Falcon 9, dois homens e duas mulheres participam do voo, que marcará a maior distância da Terra já atingida desde as missões Apollo, que levaram o homem à Lua.

A cápsula Resilience foi modificada para realizar a primeira atividade extraveicular (EVA) por astronautas comerciais. A uma altitude programada de 700 km, toda a tripulação vestirá os novos trajes espaciais projetados pela SpaceX e a nave será despressurizada. A escotilha será então aberta e o interior da nave espacial se tornará parte do vácuo do espaço sideral.





Apenas duas pessoas, Isaacman e Gillis, sairão do veículo pela escotilha superior e realizarão uma caminhada espacial presos a cabos. Poteet e Menon permanecerão na cápsula para gerenciar os cordões umbilicais e monitorar as leituras para garantir que tudo esteja ocorrendo corretamente.

O objetivo principal da caminhada espacial é testar os trajes espaciais que a SpaceX desenvolveu para este voo. A roupa desenvolvida para a missão é uma evolução do traje de Atividade Intraveicular (IVA). O novo modelo para ambientes externos oferece maior mobilidade, um visor HUD (head-up display), câmera de última geração no capacete e novos tecidos de gerenciamento térmico.

Depois que o Isaacman e Gillis retornarem e fecharem a escotilha, o interior da cápsula será repressurizado. Os testes do lado de fora devem durar de 15 a 20 minutos, para cada astronauta, um de cada vez.

O que mais eles farão em órbita?

Entre os objetivos do quarteto estão alcançar a órbita mais alta por uma missão tripulada, com apogeu de 1.400 km — excluindo as missões Apollo para a Lua —, pesquisas médicas sobre os possíveis efeitos da altitude extrema no corpo humano e testes de conexão internet por raios laser no espaço.

Entre as pesquisas científicas listadas, os astronautas vão utilizar ultrassom para monitorar, detectar e quantificar êmbolos gasosos venosos, em estudos sobre prevalência humana de doença de descompressão; coletar dados sobre o ambiente de radiação para entender melhor como a radiação espacial afeta os sistemas biológicos humanos; fornecer amostras biológicas para análises em um Biobanco de longo prazo; e pesquisa relacionada à Síndrome Neuro-Ocular Associada ao Voo Espacial (SANS).

Quem está a bordo?

O comandante da Polaris Dawn é Jared “Rook” Isaacman, que anteriormente comandou a missão Inspiration4 em 2021. Scott “Kidd” Poteet, amigo de longa data e parceiro de negócios de Isaacman, será o piloto da missão. Eles serão acompanhados por Sarah Gillis e Anna Menon, engenheiras da SpaceX que servirão como especialistas da missão e oficial médica.

— Após mais de dois anos de treinamento, estamos animados para embarcar nesta missão. A ideia é aprender o máximo que pudermos sobre o novo traje e devolvê-lo aos engenheiros para desenvolverem futuras evoluções do design. É uma grande honra ter essa oportunidade de testá-lo neste voo — disse Jared Isaacman em uma coletiva de imprensa na Flórida.

Jared Isaacman, comandante da Missão, é fundador e CEO da Shift4, e também serviu como comandante da missão da Inspiration4, a primeira missão totalmente civil do mundo a ir ao espaço em 2021. O projeto ajudou a arrecadar mais de US$ 250 milhões para o St. Jude Children's Research Hospital.

Considerado um aviador e aventureiro talentoso, Isaacman é qualificado para pilotar aeronaves comerciais e militares e detém vários recordes aéreos mundiais, incluindo dois voos de velocidade ao redor do planeta Terra.

Scott “Kidd” Poteet, piloto de missão, é um tenente-coronel aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos e seus 20 anos de serviço incluíram o comandante do 64º Esquadrão Agressor, piloto de demonstração Thunderbird #4 da USAF, piloto de teste operacional e avaliação e examinador de voo.

Poteet serviu anteriormente como diretor de missão para a Inspiration4. Corredor e triatleta, nativo de New Hampshire, Poteet completou 15 triatlos Ironman desde 2000, incluindo quatro campeonatos mundiais de Ironman em Kailua-Kona, Havaí.

Sarah Gillis, especialista em missões, é natural do Colorado e engenheira líder de operações espaciais na SpaceX, onde é responsável por supervisionar o programa de treinamento de astronautas da empresa.

Violinista com formação clássica, Gillis começou como estagiária na SpaceX em 2015 e trabalhou em testes com humanos no circuito da espaçonave Dragon. Seu mentor, o ex-astronauta da NASA Joseph R. Tanner, primeiro a encorajou a estudar engenharia aeroespacial na University of Colorado Boulder.

Anna Menon, especialista em missão e oficial médica, é engenheira líder de operações espaciais na SpaceX, onde gerencia o desenvolvimento de operações de tripulação e atua no controle de missão como diretora de missão e comunicadora de tripulação. Menon mora em Houston e é casada com o recém-nomeado astronauta da NASA, Anil Menon.

Ela escreveu um livro infantil, Kisses from Space, que foi inspirado por sua experiência na preparação para a missão Polaris Dawn e seu desejo de compartilhar sua experiência de voo espacial com seus dois filhos pequenos. Ela o lerá do espaço durante a missão e os lucros de suas vendas do livro beneficiarão o St. Jude Children's Research Hospital.

Veja também

SELEÇÃO Faculdade de Odontologia da UPE abre seleção para técnico de prótese; salário é de R$ 1.412