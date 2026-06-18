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Bolsa de Valores SpaceX recebe investment grade na Moody's, S&P e Fitch sem concorrentes em sua órbita A empresa de Elon Musk que estreou na Nasdaq na semana passada

A SpaceX recebeu ratings equivalentes a grau de investimentos nas três principais agências de avaliação de risco de crédito diante da falta de concorrentes capazes de replicar as atividades da companhia, o que ofusca os riscos de execução e financeiros envolvidos em seus negócios.

Em relatório divulgado nesta quinta-feira (18) a Moody's atribuiu a classificação de emissor de longo prazo Baa1 à empresa de Elon Musk, que estreou na Nasdaq na semana passada após o sucesso estrondoso de sua Oferta Pública Inicial (IPO). "A perspectiva para a nota é estável.



"Como uma nova emissora, políticas financeiras equilibradas e um compromisso com a transparência na governança, em consonância com os padrões de empresas de capital aberto, foram considerações essenciais para a atribuição da classificação", disse a agência.

A Moody's citou que a nota concedida reflete a excepcional força da empresa como principal fornecedora mundial de lançamentos orbitais e operadora da maior rede de banda larga via satélite em órbita baixa da Terra, a Starlink. "A empresa se beneficia da receita recorrente robusta e crescente da Starlink, que se tornou a principal geradora de fluxo de caixa e sustenta a melhoria da escala, a expansão da margem e a diversificação, reduzindo a dependência de receitas de lançamentos mais cíclicas", pontuou A Moody's.

A Moody's listou ainda a relevância estratégica para o governo dos EUA, como principal fornecedora de lançamentos para a NASA e o Departamento de Defesa, o que agrega visibilidade à demanda e suporte a contratos de longo prazo. Já a capacidade da empresa de monetizar a capacidade de computação de IA por meio de acordos com terceiros oferece diversificação adicional de receita e flexibilidade em caso de queda.

Na Fitch, a empresa de Elon Musk recebeu a nota BBB+. As barreiras de entrada no mercado da SpaceX são "praticamente intransponíveis dentro do horizonte de avaliação, juntamente com a rápida expansão da receita recorrente proveniente de conectividade e computação de Inteligência Artificial terrestre", afirmou a agência.

A Standard & Poor's, por sua vez, deu a nota BBB à companhia e fez um alerta inusitado: "a classificação não inclui os planos de longo prazo da SpaceX para colonizar a Lua e viajar para Marte, construir centros de dados no espaço e uma enorme fábrica de chips no Texas". Essa exclusão reflete a visão da S&P de que essas ambições estão "fora do escopo de nossas classificações porque muitos desses planos ainda não são quantificáveis", escreveu a agência.

"No entanto, observamos a potencial necessidade de financiamento de longo prazo caso esses planos avancem." A agência atribuiu à empresa uma perspectiva estável, com a expectativa de que sua alavancagem ajustada permaneça abaixo de 2,0x, apesar dos substanciais investimentos planejados.

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