TECNOLOGIA SpaceX se prepara para lançar o quarto voo do Starship, foguete mais poderoso do mundo Segundo a companhia, o objetivo dos testes práticos é obter o máximo de informações para construir um sistema de transporte criado para transportar pessoas e cargas para a órbita terrestre, a Lua e Marte

A SpaceX, empresa de foguetes do bilionário Elon Musk, lança nesta quinta-feira o foguete Starship — maior e mais poderoso foguete já construído — pela quarta vez, a partir da base de testes da empresa Boca Chica, Texas, Estados Unidos. O conjunto — composto pelo nave Starship e o booster Super Heavy — está previsto para decolar às 9h20 (horário de Brasília).

O terceiro voo do foguete, em março, foi considerado pela empresa o mais bem sucedido até então. A nave completou sem erros a primeira etapa do voo, e chegou ao Espaço para executar uma série de testes em trajetória sub-orbital. Caso o foguete fosse descartável — como todos os modelos produzidos por outros países, agências espaciais e empresas — o sucesso seria completo.

Mas, como o diferencial do Starship é que a nave está sendo projetada do princípio para ser 100% reutilizável, a missão não estava completa. Na etapa de reentrada, a empresa perdeu contato com as duas partes do conjunto.

Segundo a companhia, o objetivo dos testes práticos é obter o máximo de informações para construir um sistema de transporte criado para transportar pessoas e cargas para a órbita terrestre, a Lua e Marte. "O quarto voo da Starship terá como objetivo nos aproximar do futuro rapidamente reutilizável no horizonte. Para conseguir isso, várias atualizações de software e hardware foram feitas para aumentar a confiabilidade geral e abordar as lições aprendidas com o terceiro voo", disse a SpaceX.

Plano de voo

O cronograma e perfil de voo divulgados pela empresa para o quarto teste tem como objetivo superar com sucesso a reentrada na atmosfera da Terra. Se tudo ocorrer como planejado, o booster vai se separar da nave e fazer um pouso suave em uma "torre virtual" no golfo do México. Já a capsula deverá alcançar a órbita terrestre e pousar suavemente no Oceano Índico após cerca de uma hora.

1min02: foguete atinge o "Max Q", como é conhecido o pico de estresse mecânico sobre o corpo do veículo;

foguete atinge o "Max Q", como é conhecido o pico de estresse mecânico sobre o corpo do veículo; 2min45: os dois estágios (foguete e cápsula) se separam e, o foguete aciona 13 dos 33 motores para iniciar o retorno para o pouso suave na água, no Golfo do México; No mesmo instante, seis motores da Starship são ligados para que a nave chegue ao Espaço

os dois estágios (foguete e cápsula) se separam e, o foguete aciona 13 dos 33 motores para iniciar o retorno para o pouso suave na água, no Golfo do México; No mesmo instante, seis motores da Starship são ligados para que a nave chegue ao Espaço 8min23: motor da Starship é desligado e nave segue na órbita terrestre;

motor da Starship é desligado e nave segue na órbita terrestre; 47min25: Ao se aproximar do Oceano Índico, a nave deixa a órbita terrestre e começa a voltar para a atmosfera;

Ao se aproximar do Oceano Índico, a nave deixa a órbita terrestre e começa a voltar para a atmosfera; 1h05min48: Starship encerra voo com pouso na água, no Oceano Índico.

Como é a nave Starship?

A nave é a aposta da SpaceX, com um veículo totalmente reutilizável, enorme capacidade de carga e que deverá pousar astronautas na Lua, através do programa Artemis, da Nasa, e futuramente em Marte. O contrato com a agência espacial americana prevê uma versão do veículo capaz de alunissar ainda em meados desta década.

O foguete mais potente já construído tem 120 metros de altura, e produz uma força de empuxo de 74,3 mega newtons, mais que o dobro dos foguetes Saturno V utilizados para enviar os astronautas da missão Apollo à Lua.

120 metros de altura e 9 metros de diâmetro

33 motores no booster e seis motores na nave Starship

Capacidade para transportar até 100 pessoas

Projetada para ser totalmente reutilizável

Transporte de até 250 toneladas em modo descartável, e 150 toneladas em modo reutilizável

