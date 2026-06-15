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Bolsa de Valores SpaceX tem arrecadação recorde em estreia na bolsa A estreia da empresa na bolsa contribuiu para tornar Elon Musk o primeiro trilionário do mundo

A ação da SpaceX disparou cerca de 20% nesta segunda-feira (15), e a empresa anunciou uma arrecadação recorde de US$ 85,7 bilhões (R$ 432 bilhões) em sua estreia na bolsa, na última sexta-feira.

O segundo dia de alta consolidou o sucesso da abertura de capital da SpaceX em Wall Street, que ofuscou os principais IPOs anteriores. A estreia da empresa na bolsa contribuiu para tornar Elon Musk o primeiro trilionário do mundo.

A ação subiu 19,7% hoje, aos US$ 192,80, ampliando o ganho de 19% em sua estreia na Nasdaq, na sexta-feira, quando o papel era negociado a US$ 135 na abertura.

Os dois dias de alta aumentaram para mais de US$ 2,5 trilhões (R$ 12,6 trilhões) o valor de mercado da empresa aeroespacial de Musk, colocando-a entre as seis maiores empresas do mundo, à frente da Broadcom, Saudi Aramco e Tesla, e logo atrás da Amazon.

A SpaceX vendeu quase 639 milhões de ações, 83 milhões delas de forma adicional, o que elevou o total arrecadado para US$ 85,7 bilhões (R$ 432,19 bilhões), superando os US$ 75 bilhões (R$ 378,23 bilhões) previstos.

Fundada conjuntamente por Musk em 2002, a startup de foguetes se expandiu até se tornar uma operadora de satélites importante, e incorporou sua empresa de inteligência artificial, xAI, que inclui a plataforma X (antigo Twitter).

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