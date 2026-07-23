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LANÇAMENTO Spaten Pro: Ambev lança cerveja sem álcool com whey protein e colágeno Spaten Pro tem 10 gramas de proteína, estreia em setembro no Rio de Janeiro e em São Paulo

A Ambev vai lançar sua primeira cerveja com proteína. Depois de investir em novidades para Skol e Stella Artois, que ganharam versões zero e sem glúten, a aposta agora é na marca Spaten, que ganha a versão Pro, com 10 gramas de proteína, cor escura e notas de chocolate. Será também o primeiro rótulo do tipo no portfólio global da AB InBev (ABI).

Desenvolvida ao longo de cinco anos de pesquisas e após mais de 100 protótipos, a novidade chegará inicialmente aos mercados do Rio de Janeiro e de São Paulo. O objetivo é inaugurar uma nova categoria de bebidas e ampliar as ocasiões de consumo de cerveja. O novo rótulo também é zero álcool, zero gordura e contém 10 gramas de proteína por unidade, sendo 75% whey protein e 25% colágeno.

Produzida no estilo Munich Dunkel, a Spaten Pro tem coloração escura e apresenta notas de malte tostado, caramelo, baunilha e cacau. A receita foi desenvolvida no Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) da Ambev, no Rio de Janeiro. A produção será concentrada na fábrica da companhia em Ribeirão Preto, São Paulo.

— A Spaten Pro chega para iniciar um novo capítulo no mercado cervejeiro. Nosso objetivo é criar novas ocasiões de consumo, acompanhando a crescente busca dos consumidores por produtos voltados à saúde e ao bem-estar. Queremos unir o universo da proteína ao momento de socialização. Agora, a ideia é que as pessoas também possam consumir proteína no bar — afirma Dani Waks, vice-presidente de Marketing da Ambev.

A cerveja, na versão lata de 350 ml, será vendida por um preço entre R$ 10 e R$ 13 e chega ao mercado em setembro. Além dos pontos de venda físicos, também estará disponível no Zé Delivery, aplicativo da Ambev que reúne cerca de 20 milhões de consumidores. Segundo Gabriela Gallo, diretora de Inovação da Ambev, o desenvolvimento da Spaten Pro continua mesmo após sua chegada às prateleiras.

— O processo de inovação não termina quando o produto chega ao mercado. Continuamos estudando oportunidades de aperfeiçoamento e evolução da receita — afirma.

Assim como ocorreu com a Stella Artois Pure Gold, versão sem glúten lançada inicialmente no Brasil e posteriormente expandida para outros mercados, a expectativa da Ambev é que a Spaten Pro também possa ser comercializada em outros países.

Nos últimos anos, a companhia tem ampliado os investimentos em bebidas voltadas ao bem-estar e à saudabilidade. Entre os lançamentos recentes estão a Skol Zero Zero e o Guaraná Antarctica com fibras.

— Se antes uma inovação nossa levava um ano ou mais para ser desenvolvida, hoje conseguimos criar, testar e colocar um produto no mercado em apenas três ou quatro meses. Assim, conseguimos acompanhar e até antecipar as tendências de consumo, permanecendo à frente das demandas dos consumidores — afirma Valdecir Duarte, vice-presidente de Supply da Ambev.

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