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AVIAÇÃO Spirit Airlines anuncia que suas operações serão encerradas imediatamente Companhia aérea operava com baixo custo e empregava cerca de 17 mil pessoas

A companhia aérea norte-americana Spirit Airlines anunciou na madrugada deste sábado, 2, que encerrou suas atividades após 34 anos.

"É com grande decepção que, em 2 de maio de 2026, a Spirit Airlines iniciou uma descontinuação ordenada de nossas operações, com efeito imediato", escreveu em comunicado em seu site oficial.

A empresa informou ainda que todos os voos foram cancelados, e o atendimento ao cliente não está mais disponível. Reembolsos devem ocorrer, mas os passageiros não terão ajuda para reservar viagens em outras companhias aéreas.

"Temos orgulho do impacto do nosso modelo de ultra baixo custo na indústria ao longo dos últimos 34 anos e esperávamos atender nossos passageiros por muitos anos ainda", conclui.

A companhia aérea operava com baixo custo e empregava cerca de 17 mil pessoas.

O presidente dos EUA Donald Trump havia mencionado a ideia de um resgate financeiro na semana passada, depois que a companhia aérea entrou em processo de falência pela segunda vez em menos de dois anos, com os preços do combustível de aviação disparando devido à guerra com o Irã.

Até a tarde de sexta-feira, 1º, o presidente Donald Trump havia dito que "estamos analisando a situação" e que havia apresentado à companhia aérea de baixo custo uma "proposta final" para uma aquisição financiada pelos contribuintes .

A Spirit vem enfrentando dificuldades financeiras desde o início da pandemia do Covid-19, sobrecarregada pelo aumento dos custos operacionais e pelo crescente endividamento. Quando entrou com pedido de proteção contra falência (Capítulo 11) em novembro de 2024, a Spirit já havia acumulado um prejuízo de mais de US$ 2,5 bilhões desde o início de 2020.

A companhia aérea solicitou proteção contra falência novamente em agosto de 2025, quando relatou ter US$ 8,1 bilhões em dívidas e US$ 8,6 bilhões em ativos, de acordo com documentos judiciais.

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