Spotify anuncia corte de 1.500 funcionários, na terceira rodada se demissões neste ano

As ações da Spotify subiram até 2,5% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa informou que reduzirá o número de funcionários em cerca de 17%, pelo menos, na terceira vez este ano que o serviço de streaming cortou empregos. A empresa já havia cortado cerca de 6% de sua força de trabalho em janeiro e outros 2% em junho.

Segundo um porta-voz, a empresa deverá demitir cerca de 1.500 pessoas. Os funcionários afetados serão notificados nesta segunda-feira e se reunirão com a equipe de recursos humanos até o fim do dia de terça-feira, informou a empresa em comunicado.

As ações atingiram US$ 185,15 no pré-mercado nesta segunda-feira, antes da abertura das bolsas em Nova York. Os papeis do Spotify haviam fechado em queda de 2,4% na sexta-feira, a US$ 180,69.

Embora o gigante do streaming de áudio esteja em ritmo acelerado para adicionar mais de 100 milhões de usuários este ano, seu maior ano até agora, e a empresa tenha relatado um raro lucro no último trimestre, o CEO Daniel Ek disse que o Spotify continua gastando demais.

"Ainda temos muitas pessoas dedicadas a apoiar o trabalho e até mesmo focar em torno dele, em vez de contribuir para oportunidades com impacto real", disse Ek no comunicado. "Mais pessoas precisam se concentrar em oferecer resultados para nossas principais partes interessadas - criadores e consumidores."

Há muito tempo a empresa vem perdendo dinheiro devido aos termos dos contratos de licenciamento com os detentores de direitos autorais. Ela gastou bilhões de dólares em podcasting para diversificar seu modelo de negócios, mas desde então reduziu seu investimento em séries de áudio originais.

A empresa se concentrará em uma estrutura mais enxuta que lhe permitirá ser mais estratégica sobre como reinvestir os lucros no negócio, disse Ek. Ele falará sobre os cortes na quarta-feira em uma reunião com os funcionários.

"O crescimento econômico desacelerou drasticamente e o capital se tornou mais caro. O Spotify não é uma exceção a essas realidades", acrescentou o CEO.

