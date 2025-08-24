A- A+

NOVOS VALORES Spotify anuncia novos aumentos de preços com lançamento de novos serviços, diz FT O diretor de negócios e copresidente, Alex Norström, disse à publicação que, eventualmente, a plataforma pode alcançar 1 bilhão de usuários

Spotify sinaliza novos aumentos de preços à medida que investe em novos recursos e mira 1 bilhão de usuários, informou o Financial Times neste domingo, citando o copresidente e diretor de negócios, Alex Norström.

Segundo ele, os aumentos de preços agora fazem parte da "caixa de ferramentas" da empresa, acrescentando que esses reajustes viriam acompanhados de novos serviços e funcionalidades que a plataforma pretende lançar.

No início deste mês, a empresa anunciou que os preços mensais das assinaturas premium aumentariam em alguns mercados a partir de setembro. A notícia fez as ações da empresa subirem quase 10%.

O Spotify só começou a aumentar os preços há dois anos. A decisão foi bem recebida por investidores, que desejavam que a empresa focasse mais na lucratividade após anos priorizando o crescimento da base de assinantes. Os aumentos de preço e os cortes de custos levaram ao primeiro lucro anual da empresa em 2024.

Ao Financial Times, Alex Norström afirmou que o Spotify continuará “agregando valor” para os clientes junto com os aumentos de preço e que “essencialmente queremos que o consumidor saia ganhando”. As pessoas continuam aderindo ao serviço mesmo com os aumentos, disse Norström, observando que a empresa está “ganhando mais participação de mercado”.

De acordo com o FT, Norström previu que o serviço de streaming poderá, eventualmente, alcançar mais de 1 bilhão de usuários.

“Mais de 250 milhões de assinantes atualmente nos pagam todos os meses e estão usando cada vez mais a nossa plataforma.” “Estamos mirando 1 bilhão? ... Eu definitivamente acho que não é nada impossível. É, com certeza, um objetivo.”

O Spotify afirmou no mês passado que o número de assinantes aumentou 12% no último ano, chegando a 276 milhões, enquanto os usuários ativos mensais cresceram 11%, totalizando 696 milhões — acima das expectativas.

Mesmo assim, a empresa registrou prejuízo líquido no segundo trimestre.

