STREAMING Spotify deve anunciar reajuste nos planos no Brasil Segundo o inglês Financial Times, novos preços devem ser anunciados para Europa e países da América Latina

O Spotify deve reajustar os preços dos planos de assinatura no Brasil. Segundo informações do jornal inglês Financial Times, o streaming músicas e podcasts deve aumentar os valores dos planos em diversos países da América Latina e na Europa. Por aqui, o último reajuste aconteceu em agosto de 2023.

Segundo fontes a par do planejamento, a empresa planeja aumentar em um euro (cerca de R$ 6,46) os preços das assinaturas em junho. Nos EUA, não há planos de aumento dos valores, já que o último reajuste aconteceu há menos de um ano.

Atualmente o Spotify possui quatro planos disponíveis para assinatura no Brasil, indo de R$ 11,90 (para universitários) a R$ 34,90 (para dividir com seis contas da mesma família). O valor de uma assinatura individual custa R$ 21,90 por mês.

