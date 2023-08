A- A+

Música Spotify divulga balanço com dados sobre royalties de 2022. Veja os destaques Entre os números está o pagamento de quase US$ 40 bilhões para a indústria da música no mundo

O último balanço divulgado pelo Spotify destaca que em 2022, a plataforma ajudou a gerar mais de 20% de toda receita gerada por gravações de músicas no mundo todo. Esse é um dos números recentemente adicionados ao site Loud & Clear (uma espécie de portal da transparência sobre os royalties da plataforma).

O site ainda apresenta detalhes sobre o número de artistas que ultrapassaram a marca de US$ 10 milhões em receita.

Também os pagamentos totais do Spotify para detentores de direitos das músicas, que estão chegando a US$ 40 bilhões. Segundo a plataforma, o Spotify paga cada vez mais royalties por streaming todos os anos, levando as receitas e crescimento sem precedentes para os detentores de direitos de artistas e compositores. Entre esses detentores de direitos estão gravadoras, produtores, distribuidores independentes, organizações de direitos autorais de execução pública e instituições de arrecadação.

O balanço informa que 70% da receita com música retorna para a indústria. O Spotify tem duas fontes de receita: tarifas de assinatura do Premium e taxas pagas pelos anunciantes no serviço gratuito. Segundo a marca, quase 70% dessa receita retorna em royalties para os detentores de direitos, que então pagam artistas e compositores de acordo com seus contratos. Entre esses detentores de direitos estão gravadoras, produtores, distribuidores independentes, organizações de direitos autorais de execução pública e instituições de arrecadação.

No relatório, o número de artistas que geram mais de US$ 10 mil ou US$ 1 milhão mais que dobrou nos últimos 5 anos. Em 2022, pela primeira vez, 10.100 artistas geraram pelo menos US$ 100 mil só no app. Há 5 anos, esse número era de apenas 4.300.

No Spotify, existem cerca de 200 mil artistas profissionais ou aspirantes em nível global, e eles geraram 95% de todos os royalties em 2022. Mais de um quarto de todos os artistas que geraram mais de US$ 10 mil fazem a distribuição por conta própria no Spotify. Muitos artistas trabalham com distribuidoras como a DistroKid, TuneCore, CD Baby, entre outras, para disponibilizar suas músicas por conta própria no Spotify



Quase 35% dos artistas que geraram mais de US$ 10 mil no Spotify vivem em países que não estão entre os 10 principais mercados da música. Dos 57 mil artistas que geraram mais de US$ 10 mil no Spotify em 2022, quase 20 mil deles vivem em países fora dos 10 principais mercados da música da IFPI (Alemanha, Austrália, Canadá, China, Coreia do Sul, EUA, França, Itália, Japão e Reino Unido).

