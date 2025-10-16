A- A+

Spotify e grandes gravadoras vão desenvolver conteúdos "responsáveis" de IA A plataforma oferecerá a autores, intérpretes ou titulares de direitos a opção de se excluírem do programa

A plataforma de música online Spotify selou um acordo com as empresas fonográficas mais importantes do mundo para o desenvolvimento de produtos responsáveis de inteligência artificial (IA), controlados por artistas que poderão lucrar com eles.

O acordo, anunciado nesta quinta-feira (16), inclui proporcionar a artistas e selos fonográficos ferramentas que lhes permitam publicar seu próprio conteúdo de IA em um marco predefinido e obter uma compensação.

Segundo um comunicado de imprensa publicado nesta quinta-feira, a aliança inclui as três gravadoras dominantes (Sony Music, Universal Music e Warner Music), assim como o selo francês Believe.

Com a onda de IA generativa, as faixas criadas total ou parcialmente com inteligência artificial estão inundando as plataformas de streaming.

O conteúdo de IA costuma ser gerado a partir de plataformas como Suno e Udio e seus modelos se baseiam em músicas existentes, cujos autores e intérpretes não recebem compensação.

Embora várias denúncias tenham sido apresentadas para pôr fim ou regular estas práticas, não há jurisprudência a respeito.

O Spotify, assim como a maioria dos principais serviços de streaming, com exceção do Deezer, omite a identificação clara e sistemática de temas criados integralmente com IA.

O Spotify oferecerá a autores, intérpretes ou titulares de direitos a opção de se excluírem do programa.

"As ferramentas de IA que estamos desenvolvendo não substituirão a criatividade artística humana", mas "darão aos artistas novas oportunidades criativas" e novas formas de "se conectar com os fãs", assegurou a empresa.

Se a indústria fonográfica se mantiver à margem desta iniciativa, "a inovação na IA será desenvolvida em outros lugares, sem direitos, sem consentimento e sem compensação", assegurou.

