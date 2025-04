Spotify apresenta instabilidade e deixa usuários sem acesso a músicas e podcasts

A- A+

O Spotify apresentou instabilidade na manhã desta quarta-feira (16), impedindo usuários de acessarem músicas, podcasts e playlists. Mais de 4 mil reclamações foram registradas no Brasil, segundo o site Downdetector.

Usuários relataram falhas tanto no aplicativo quanto na versão web da plataforma. As principais queixas envolvem problemas no streaming de áudio (49%), conexão com o servidor (39%) e falhas no site (17%). Uma mensagem de erro aparecia ao tentar acessar o serviço pelo navegador.

O pico de reclamações ocorreu por volta das 10h26, quando o Downdetector já havia registrado 4.721 notificações de falhas. Internautas recorreram ao X para relatar o problema. Entre os comentários, estavam queixas como: “Por que o Spotify não carrega as músicas?” e “Não carrega álbum de cantor nenhum”.

Em resposta às mensagens nas redes, o perfil oficial do Spotify afirmou que está ciente dos problemas. “Estamos checando internamente e em breve retorno com mais notícias”, informou a empresa ao portal g1. Até o momento, não há previsão oficial de normalização dos serviços.

