Streaming Spotify reverte prejuízo e tem lucro de 197 milhões de euros no 1º trimestre A receita foi de 3,636 bilhões de euros no trimestre encerrado em março deste ano

O Spotify informou, nesta terça-feira, 23, lucro líquido de 197 milhões de euros no primeiro trimestre de 2024. O lucro por ação em termos ajustados foi de 0,97 euro, acima da projeção de 0,62 euro de analistas ouvidos pela FactSet.



O resultado ainda representa uma recuperação, ante o prejuízo líquido de 225 milhões de euros e de 1,16 euro por ação em igual período de 2023.



Já a receita foi de 3,636 bilhões de euros no trimestre encerrado em março deste ano - mais que a previsão de 3,61 bilhões de euros. A cifra também corresponde a um avanço em relação aos 3,04 bilhões do primeiro trimestre em 2023.



O número de usuários cresceu 19% na comparação anual, a 614 milhões. Porém, essa métrica - que é muito olhada pelos investidores - ficou abaixo do guidance anterior da empresa, que previa 618 milhões de euros.

