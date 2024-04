A- A+

negócios Spotify tem lucro no primeiro trimestre, com alta de 14% no número de assinantes Clientes que pagam pelo serviço totalizaram 239 milhões em março. Mas número de usuários ativos fica abaixo do previsto, e ações caem no pré-mercado

O Spotify, gigante do streaming de áudio, voltou a ter lucro no primeiro trimestre de 2024, além de registrar aumento na base de assinantes com a adição de novos recursos no serviço.

Os assinantes que pagam pelo streaming aumentaram 14% em relação ao ano anterior, chegando a 239 milhões, disse a empresa em comunicado.

O total de usuários ativos, incluindo aqueles com planos com anúncios, cresceu para 615 milhões, em comparação com os 617,9 milhões previstos pelos analistas. O aumento na base de assinantes veio em linha com as estimativas dos analistas compiladas pela Bloomberg.

A empresa, que tem sede na Suécia, aumentou os preços dos planos no ano passado e planeja novamente aumentar os valores do seu serviço. Além disso, o Spotify planeja novos planos, como um que excluirá audiolivros por um preço menor.

A receita total cresceu 20% para € 3,6 bilhões (US$ 3,8 bilhões), também em linha com as expectativas. O lucro operacional ajustado da empresa foi de € 168 milhões, em comparação com um prejuízo no ano anterior e superando as estimativas dos analistas.

O Spotify introduziu audiolivros nos planos de assinatura no ano passado e desde então expandiu para seis mercados. A empresa disse que 25% dos usuários com acesso à oferta haviam pressionado o play pelo menos uma vez.

A empresa reduziu sua equipe e programação de podcasts, embora tenha renovado seu contrato de distribuição com o comediante Joe Rogan em fevereiro e começado a publicar seu programa de forma mais ampla no YouTube e Apple Podcasts.

O Spotify prevê 631 milhões de usuários ativos para o segundo trimestre, incluindo 245 milhões de assinantes premium, abaixo das projeções dos analistas de 637,1 milhões.

A gerência antecipa vendas de € 3,8 bilhões, em comparação com a estimativa média de € 3,76 bilhões. A empresa prevê € 250 milhões em lucro operacional, acima das estimativas dos analistas de € 175,3 milhões.

