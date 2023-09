Spotify usa inteligência artificial para clonar vozes e traduzir podcasts sem uso de dubladores

A- A+

O Spotify anunciou uma parceria com a OpenAI — dona do Chat GPT — nesta segunda-feira (25). A ideia é usar a tecnologia de geração de voz nos podcasts distribuídos pela plataforma.



A inteligência artificial vai clonar as vozes dos participantes e usá-las para dublar os programas em outras línguas mantendo o estilo do locutor original e, segundo a plataforma, "proporcionando uma experiência auditiva mais autêntica que soa mais pessoal e natural do que a dublagem tradicional".





Funciona mais ou menos assim: a ferramenta cria uma versão da voz dos apresentadores e convidados dos podcasts, como se eles estivessem falando em outra língua, sem precisar que eles aprendam o idioma e regravem o programa.

Por enquanto, a ferramenta só foi usada para tradução do inglês para o espanhol, e apenas em alguns podcasts mais famosos. O Spotify planeja adicionar traduções para francês e alemão nas próximas semanas. Os episódios traduzidos já estão na plataforma.

A plataforma de streaming já vem experimentando o uso de inteligência artificial. A empresa criou o DJ X, uma IA que funciona como locutora de rádio, conversando com o usuário entre uma e outra música recomendada. A ferramenta está em fase beta e não chegou ao Brasil ainda.

Veja também

CONSTRUTORA Moura Dubeux comemora 40 anos de história e pioneirismo na construção pernambucana