lucros Spotify vê base de usuários "premium" crescer 10% e impulsionar lucro e receita Desempenho também superou com folga as expectativas do mercado, segundo a FactSet, que apontavam lucro ao redor de 2,71 euros por ação, refletindo o avanço da rentabilidade com expansão de usuários

O Spotify registrou lucro líquido de 1,17 bilhão de euros no quarto trimestre de 2025, equivalente a 4,43 euros por ação, bem acima do resultado de 367 milhões de euros, ou 1,76 euro por ação, apurado um ano antes.

O desempenho também superou com folga as expectativas do mercado, segundo a FactSet, que apontavam lucro ao redor de 2,71 euros por ação, refletindo o avanço da rentabilidade com expansão de usuários e melhora de margens.

A receita somou 4,5 bilhões de euros entre outubro e dezembro, alta anual de cerca de 13% em moeda constante. No acumulado de 2025, o faturamento alcançou 17,19 bilhões de euros, crescimento de 10% em relação ao ano anterior. Para o primeiro trimestre de 2026, a companhia projeta vendas de aproximadamente 4,5 bilhões de euros, abaixo do consenso, mas com margem bruta estimada em 32,8%.



Entre os destaques operacionais, o Spotify encerrou o quarto trimestre com 751 milhões de usuários ativos mensais, avanço de 11% na comparação anual e acima do guidance anterior.



A base de assinantes premium cresceu 10% em um ano, para 290 milhões, após a adição de cerca de 9 milhões de clientes no período. O lucro operacional atingiu 701 milhões de euros, enquanto a margem bruta subiu para 33,1%.



A empresa fundada em Estocolmo, na Suécia, atribuiu parte do desempenho ao engajamento com o "Spotify Wrapped", que somou mais de 300 milhões de usuários, além da expansão global de audiolivros e da introdução de novos recursos no aplicativo.



