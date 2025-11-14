A- A+

mercado imobiliário SPU e Ademi de Pernambuco realizam mutirão para acelerar processos do setor de construção civil Atendimentos com construtoras podem impactar positivamente o setor, pois vão diminuir problemas burocráticos e ampliar o número de vendas de imóveis

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) e o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE) firmaram uma parceria com a Superintendência do Patrimônio da União em Pernambuco (SPU-PE) para realizar um dia de atendimento com construtoras, que visa agilizar processos em andamento do setor da construção civil, junto ao órgão federal.

“A expectativa é que, com a aceleração dos trâmites, haja um impacto positivo também nas vendas do setor”, declarou o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões. Essa também é uma expectativa do superintendente da SPU em Pernambuco, Ednaldo Moura, que acredita que a ação possa ajudar a cumprir a meta de disponibilizar moradias de forma rápida à população.

A SPU é um órgão vinculado ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, responsável pela Administração do Patrimônio da União. Sua atuação engloba a gestão de todos os prédios federais e, principalmente, dos chamados "terrenos de marinha". Estas são faixas de terra ao longo da costa e em áreas próximas a rios e lagos, onde a realização de edificações depende de autorização federal.

O evento está marcado para a próxima terça-feira (18), e ocorrerá das 8h às 15h, na sede da ADEMI-PE.

