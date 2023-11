Starbucks: advogados da SouthRock vão recorrer da negativa ao pedido de recuperação judicial

A- A+

A SouthRock, que teve o pedido de recuperação judicial negado pelo juiz Leonardo Fernandes dos Santos, da 1ª Vara de Falências de São Paulo, informou que vai recorrer da decisão. O escritório Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil, que representa SouthRock, também confirmou que entrará com recurso contra negativa.

Em nota, a SouthRock confirmou a negativa para liminares pedidas na petição de recuperação judicial e "irá recorrer desta decisão inicial e não definitiva". O juiz pediu um administrador judicial para uma perícia na documentação entregue.

O advogado Renato Scardoa, sócio do S.DS Scardoa e Del Sole Advogados, especialista em reestruturações empresariais, afirma que o pedido do juiz de fazer uma espécie de perícia prévia na documentação virou praxe nesses casos.

— Esse pedido virou praxe e a tendência é que a justiça aceite o pedido da SouthRock porque envolve uma cadeia muito longa de fornecedores, empregados. O efeito cascata é enorme em caso de uma quebra da empresa e o caminho mais razoável é que a RJ seja aceita — diz o advogado.

Sobre o fato de a SouthrRock perder o direito de operar a marca Starbucks no Brasil e a rescisão do contrato de licença com a Starbucks Coffee International, Scardoa acha difícil que se encontre alguém para operar a rede de cafeterias no país. Portanto, a expectativa é que essa questão também seja resolvida se a recuperação judicial for aceita.

A SouthRock apresentou seu pedido de recuperação judicial na noite de terça-feira (31), declarando um endividamento de R$ 1,8 bilhões. O pedido foi feito depois de a empresa ter sido notificada de que a Starbucks nos EUA estava rompendo o contrato de licenciamento por descumprimento das cláusulas contratuais. A empresa tem 187 lojas próprias com a bandeira Starbucks no Brasil, além de ser dona da operação brasileira da rede Subway e do Eataly.

