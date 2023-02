A- A+

Negócios Starbucks lança bebidas à base de café com azeite de oliva Nova linha será vendida inicialmente apenas na Itália

Starbucks, a maior operadora de cafeterias do mundo, lançou uma linha de bebidas com infusão de azeite na Itália para aumentar a participação de mercado em um país onde luta para se firmar.

A rede venderá inicialmente sua nova linha de café Oleato, que inclui uma bebida com leite de aveia e uma colher de azeite prensado a frio da marca Partanna, e uma outra gelada coberta por uma espuma dourada feita com óleo de oliva, somente na Itália.

Em seguida, planeja lançar os cafés nos EUA, Japão, Oriente Médio e Reino Unido ainda este ano, disse a empresa com sede em Seattle em um post no blog.

A Starbucks abriu sua primeira loja na Itália em 2018 e se concentrou em locais centrais nas principais cidades do país. Embora as lojas tenham atraído negócios com turistas, a maioria dos italianos ainda prefere saborear seus expressos nas milhares de cafeterias menores de propriedade familiar em todo o país.

Howard Schultz, que saiu duas vezes da aposentadoria para liderar a rede que fundou, está conduzindo uma reviravolta na marca. O fundador, que iniciou a Starbucks após suas próprias viagens pela Itália, disse quando a rede foi lançada no país que “não vinha para ensinar os italianos a fazer café”.

Nos Estados Unidos, a Starbucks está lançando inovações criadas em seu centro de pesquisa para agilizar o atendimento e facilitar o trabalho de seus “baristas”, acrescentando liquidificadores e sistemas de preparo mais rápidos.

Laxman Narasimhan, ex-CEO da Reckitt Benckiser Group, com sede no Reino Unido, assumirá o cargo de novo CEO da empresa em abril, embora Schultz mantenha um lugar no conselho.

