Startup chinesa de compras on-line supera a Shein em vendas nos EUA

Nesta época, no ano passado, quase ninguém nos Estados Unidos sabia o que era Temu. Agora, enquanto os consumidores americanos lutam contra uma inflação descontrolada, o aplicativo de compras de pechinchas apoiado por uma empresa de tecnologia chinesa está em alta, com vendas superando às da rival Shein.

Os gastos com a Temu - um mercado de comércio eletrônico apoiado pelo peso-pesado chinês PDD Holdings - plataforma que permite aos usuários participar de transações de compra em grupo - foram 20% maiores do que os da varejista de fast-fashion Shein nos EUA em maio, de acordo com a Bloomberg Second Measure, que analisa bilhões de transações com cartões de crédito e débito.

Esse mercado on-line de origem chinesa foi o principal aplicativo para iOS da Apple nos Estados Unidos durante a maioria dos dias em 2023 - com base em métricas que incluem downloads, engajamento e retenção, de acordo com a Apptopia, pesquisadora de aplicativos móveis - à medida que as vendas-relâmpago e os preços gerais baixíssimos, de utensílios de cozinha a sapatos, atraem novos clientes.

A Temu teve mais downloads globais no iOS do que qualquer outro aplicativo de compras no período de seis meses após o lançamento, mostram os dados da Apptopia.

Os dados fazem com que a meta inicial de vendas da Temu na América do Norte pareça modesta: Registrar pelo menos um único dia de valor bruto de mercadorias superior a Shein até setembro de 2023, para marcar o aniversário da entrada no mercado norte-americano.

A Temu é a mais recente de uma série de marcas apoiadas pela China que buscam atrair compradores americanos preocupados com o preço, apesar da tensão entre Pequim e Washington em relação a tudo, desde alegações de espionagem até direitos humanos, juntamente com o desejo dos EUA de mudar as cadeias de suprimentos globais do que consideram uma dependência excessiva da China.

Com a Temu, o PDD espera replicar uma fórmula de preços baixos e uma blitz de marketing de mídia social que foi bem-sucedida no continente com o gêmeo chinês do aplicativo, o Pinduoduo.

Mas entrar nos EUA não será fácil. As marcas de propriedade chinesa são ofuscadas no mercado americano pela Amazon.com, com os gastos dos consumidores nas plataformas ainda sendo apenas uma fração do gigante ocidental, de acordo com a Bloomberg Second Measure.

Ao mesmo tempo, há um ceticismo crescente quanto ao fato de que a simples cópia e colagem da fórmula chinesa - e a dependência da vasta cadeia de suprimentos criada pela Pinduoduo - recompensará o Temu com um sucesso sustentado no outro lado do Pacífico.

Longas jornadas de trabalho - que muitas vezes chegam a mais de 12 horas por dia e já são fonte de reclamações generalizadas no continente - também são comuns para manter o ritmo de expansão, de acordo com pessoas a par do assunto.

E, ao contrário da Shein, que produz seus próprios itens de moda de marca, o Temu é um mercado terceirizado semelhante à Amazon e apenas uma fração dos gastos dos clientes acaba se traduzindo em sua própria receita.

Ainda assim, no mesmo mês em que a Temu ultrapassou a Shein em gastos nos EUA, a varejista de fast fashion lançou seu próprio mercado on-line no país, permitindo que outros comerciantes vendessem seus produtos.

A classificação da marca na loja de aplicativos provavelmente se deve a downloads acionados por campanhas de instalação de aplicativos ou publicidade, disse Adam Blacker, diretor de conteúdo e comunicações da Apptopia.

"O ambiente econômico atual certamente está ajudando a Temu, pois os consumidores estão procurando obter as mesmas coisas de que precisam por menos para combater a inflação", disse ele. Mas "será que a música vai parar quando a máquina de anúncios pagos for desligada?"

Representantes do Temu não responderam a um pedido de comentário.

