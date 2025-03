A- A+

Tecnologia Startup coreana de IA rejeita oferta de US$ 800 milhões da Meta FuriosaAI optou por expandir o negócio de forma independente

A startup coreana de chips de Inteligência Artificial FuriosaAI recusou uma oferta de aquisição de US$ 800 milhões da Meta, optando por expandir o negócio como uma empresa independente, disse uma fonte com conhecimento do assunto à Bloomberg.

A Meta estava em negociações sobre a aquisição da FuriosaAI, com sede em Seul, desde o início deste ano, disse a fonte, que pediu anonimato já que o assunto é privado. Representantes da FuriosaAI e da Meta recusaram pedidos de comentário.

A FuriosaAI é uma das poucas startups asiáticas que atraíram o interesse da Meta. Liderada por June Paik, que trabalhou anteriormente na Samsung e na Advanced Micro Devices, a empresa desenvolve semicondutores para inferência de IA.

O processador de segunda geração da empresa, RNGD (pronunciado "Renegade"), foi projetado para competir com os produtos da líder do setor Nvidia, bem como com startups como Groq, SambaNova e Cerebras.

As ações da empresa sul-coreana de capital de risco DSC Investment, uma das principais investidoras da startup, despencaram mais de 16%. O ativo havia subido consideravelmente desde que surgiram notícias sobre uma possível aquisição pela Meta, em fevereiro.

As ações da Meta subiram 3,4%, para US$ 616,78, às 15h20 de segunda-feira em Nova York, em meio a uma ampla alta do mercado.

A Meta está investindo fortemente em infraestrutura de inteligência artificial, buscando se colocar melhor na corrida contra empresas como OpenAI e Google, além de novas concorrentes como a DeepSeek, sediada em Hangzhou, na China.

Em meados de janeiro, o CEO Mark Zuckerberg afirmou que a Meta gastaria até US$ 65 bilhões neste ano, incluindo investimentos para construir um grande data center e expandir sua força de trabalho em IA.

Uma semana depois, Zuckerberg disse aos investidores que a Meta prevê gastar centenas de bilhões de dólares em infraestrutura de IA.

A empresa, sediada em Menlo Park, Califórnia, também está desenvolvendo chips projetados para suas próprias cargas de trabalho de IA, incluindo o fornecimento de anúncios de classificação e recomendação no Facebook e no Instagram. Em 2023, a Meta lançou seus primeiros chips personalizados de inferência de IA — e no ano passado apresentou uma versão aprimorada.

A FuriosaAI planeja captar capital antes de buscar uma oferta pública inicial (IPO), segundo as fontes familiarizadas com o assunto.

Espera-se que a empresa conclua uma rodada estendida de financiamento Série C em cerca de um mês, superando a meta inicialmente estabelecida, disseram elas.

A startup, que tem cerca de 150 funcionários, incluindo 15 em seu escritório no Vale do Silício, está fornecendo amostras de seus chips para clientes como a LG AI Research, braço de IA do Grupo LG, e a Saudi Aramco, segundo as fontes.

Elas fazem parte de uma lista mais ampla de cerca de uma dúzia de clientes que estão testando as amostras no primeiro semestre deste ano.

