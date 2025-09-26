Sex, 26 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta26/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TECNOLOGIA

Startup de Musk processa OpenAI por suposto roubo de segredos comerciais

Em nova ação judicial, empresa de inteligência artificial do bilionário alega que a criadora do ChatGPT recrutou funcionários com a intenção de roubar tecnologia de seu chatbot Grok

Reportar Erro
xAIxAI - Foto: reprodução

A startup de inteligência artificial xAI, de Elon Musk, entrou com uma ação judicial contra a OpenAI, criadora do ChatGPT, acusando a rival de roubar segredos comerciais relacionados ao desenvolvimento de seu chatbot Grok. O processo, protocolado esta semana em um tribunal federal da Califórnia, é mais um capítulo da disputa de Musk com seu ex-sócio, Sam Altman.

Segundo a ação, a OpenAI teria adotado um “padrão profundamente preocupante” de contratar ex-funcionários da xAI para obter acesso a informações estratégicas. A denúncia sustenta que a empresa de Altman busca vantagens desleais na corrida pelo avanço da tecnologia de inteligência artificial.

“O alvo da OpenAI são profissionais com conhecimento das principais tecnologias e planos de negócios da xAI, incluindo o código-fonte e as vantagens operacionais no lançamento de centros de dados. Esses ex-funcionários são então induzidos a violar deveres de confidencialidade e outras obrigações legais em benefício da OpenAI”, diz o processo.

Leia também

• Acusações de abuso sexual infantil contra pai de Elon Musk explicam afastamento, diz jornal

• Dona do ChatGPT aposta em animação feita com IA e desafia Hollywood a produzir de forma mais barata

• Google vai fornecer ferramentas do Gemini ao governo dos EUA

A nova ação judicial da xAI acusa a rival de conduzir uma campanha para enfraquecer a empresa.

“OpenAI não está apenas solicitando ou contratando funcionários de um concorrente. A OpenAI está conduzindo uma campanha coordenada, injusta e ilegal: a empresa está mirando indivíduos com conhecimento das principais tecnologias e planos de negócios da xAI”, escreveram os advogados de Musk na queixa.

Oferta hostil: Musk tentou recrutar Zuckerberg para financiar tentativa de compra da OpenAI, do ChatGPT

No últimos anos, Musk e a xAI moveram vários processos contra a OpenAI, parte de uma disputa de longa data entre os dois empresários. A relação entre os dois tornou cada vez mais hostil à medida que Altman e a OpenAI ganharam poder na indústria de tecnologia. Musk chegou a tentar bloquear os planos da startup de IA de se converter em uma empresa com fins lucrativos.

A denúncia surgiu durante a investigação sobre o ex-engenheiro Xuechen Li, acusado de levar informações sigilosas para a criadora do ChatGPT. De acordo com reportagem do Business Insider, no dia 3 deste mês, a xAI obteve uma ordem judicial para impedir temporariamente que Li trabalhasse ou se comunicasse sobre tecnologia de IA com a OpenAI.

Uma fonte com conhecimento do assunto, no entanto, disse ao Business Insider que Li, o engenheiro em questão, nunca trabalhou na OpenAI.

Chefe do ChatGPT: OpenAI estaria interessada na compra do navegador Chrome do Google, diz Nick Turley

De acordo com o processo atual, a OpenAI também teria contratado outros dois ex-funcionários da xAI — incluindo um engenheiro e um executivo sênior de finanças — para obter segredos comerciais, aponta, por sua vez, o jornal britânico The Guardian.

O documento inclui ainda a troca de e-mails entre o advogado de Musk, Alex Spiro, e um ex-executivo da xAI, acusado de violar acordos de confidencialidade. Na resposta, o ex-funcionário limitou-se a escrever: “chupa meu pau”.

Procurados pelas reportagens, porta-vozes das empresas não comentaram.

O Guardian lembra que Musk cofundou a OpenAI com Altman em 2015, mas saiu da empresa m 2018 após uma tentativa frustrada de assumir o controle.

Musk, dono da Tesla e da SpaceX e o homem mais rico do mundo, acusou seu ex-sócio de violar um “acordo de fundação” segundo o qual a OpenAI trabalharia para o benefício da humanidade, alegando que sua decisão de fazer parceria com a Microsoft e buscar lucros contraria esses princípios.

OpenAI e Altman afirmam que Musk apoiava anteriormente um modelo com fins lucrativos e agora mudou de posição.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter