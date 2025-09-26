A- A+

TECNOLOGIA Startup de Musk processa OpenAI por suposto roubo de segredos comerciais Em nova ação judicial, empresa de inteligência artificial do bilionário alega que a criadora do ChatGPT recrutou funcionários com a intenção de roubar tecnologia de seu chatbot Grok

A startup de inteligência artificial xAI, de Elon Musk, entrou com uma ação judicial contra a OpenAI, criadora do ChatGPT, acusando a rival de roubar segredos comerciais relacionados ao desenvolvimento de seu chatbot Grok. O processo, protocolado esta semana em um tribunal federal da Califórnia, é mais um capítulo da disputa de Musk com seu ex-sócio, Sam Altman.

Segundo a ação, a OpenAI teria adotado um “padrão profundamente preocupante” de contratar ex-funcionários da xAI para obter acesso a informações estratégicas. A denúncia sustenta que a empresa de Altman busca vantagens desleais na corrida pelo avanço da tecnologia de inteligência artificial.

“O alvo da OpenAI são profissionais com conhecimento das principais tecnologias e planos de negócios da xAI, incluindo o código-fonte e as vantagens operacionais no lançamento de centros de dados. Esses ex-funcionários são então induzidos a violar deveres de confidencialidade e outras obrigações legais em benefício da OpenAI”, diz o processo.

A nova ação judicial da xAI acusa a rival de conduzir uma campanha para enfraquecer a empresa.

“OpenAI não está apenas solicitando ou contratando funcionários de um concorrente. A OpenAI está conduzindo uma campanha coordenada, injusta e ilegal: a empresa está mirando indivíduos com conhecimento das principais tecnologias e planos de negócios da xAI”, escreveram os advogados de Musk na queixa.

No últimos anos, Musk e a xAI moveram vários processos contra a OpenAI, parte de uma disputa de longa data entre os dois empresários. A relação entre os dois tornou cada vez mais hostil à medida que Altman e a OpenAI ganharam poder na indústria de tecnologia. Musk chegou a tentar bloquear os planos da startup de IA de se converter em uma empresa com fins lucrativos.

A denúncia surgiu durante a investigação sobre o ex-engenheiro Xuechen Li, acusado de levar informações sigilosas para a criadora do ChatGPT. De acordo com reportagem do Business Insider, no dia 3 deste mês, a xAI obteve uma ordem judicial para impedir temporariamente que Li trabalhasse ou se comunicasse sobre tecnologia de IA com a OpenAI.

Uma fonte com conhecimento do assunto, no entanto, disse ao Business Insider que Li, o engenheiro em questão, nunca trabalhou na OpenAI.

De acordo com o processo atual, a OpenAI também teria contratado outros dois ex-funcionários da xAI — incluindo um engenheiro e um executivo sênior de finanças — para obter segredos comerciais, aponta, por sua vez, o jornal britânico The Guardian.

O documento inclui ainda a troca de e-mails entre o advogado de Musk, Alex Spiro, e um ex-executivo da xAI, acusado de violar acordos de confidencialidade. Na resposta, o ex-funcionário limitou-se a escrever: “chupa meu pau”.

Procurados pelas reportagens, porta-vozes das empresas não comentaram.

O Guardian lembra que Musk cofundou a OpenAI com Altman em 2015, mas saiu da empresa m 2018 após uma tentativa frustrada de assumir o controle.

Musk, dono da Tesla e da SpaceX e o homem mais rico do mundo, acusou seu ex-sócio de violar um “acordo de fundação” segundo o qual a OpenAI trabalharia para o benefício da humanidade, alegando que sua decisão de fazer parceria com a Microsoft e buscar lucros contraria esses princípios.

OpenAI e Altman afirmam que Musk apoiava anteriormente um modelo com fins lucrativos e agora mudou de posição.

