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Economia

Startup pernambucana inicia expansão internacional com foco nos Estados Unidos

Super NINA quer levar tecnologia contra violência de gênero ao mercado americano

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Startup pernambucana inicia expansão internacional com foco nos Estados UnidosStartup pernambucana inicia expansão internacional com foco nos Estados Unidos - Foto: Divulgação

A startup pernambucana Super NINA anunciou o início de sua expansão internacional e definiu os Estados Unidos como primeiro mercado fora do Brasil. A iniciativa foi apresentada pela fundadora e CEO da empresa, Simony Cesar, que participa atualmente de uma imersão em San Francisco, na Califórnia, por meio do programa Young Leaders of the Americas Initiative, promovido pelo governo norte-americano.

Voltada ao enfrentamento da violência de gênero na mobilidade urbana, a startup busca firmar parcerias de revenda para comercializar sua tecnologia no mercado americano e ampliar a atuação em políticas públicas ligadas à segurança no transporte público.

A estratégia de internacionalização começou a ser estruturada durante uma imersão de quatro semanas no Vale do Silício. Segundo a empresa, o plano prevê acordos com companhias locais interessadas em comercializar o software da Super NINA nos Estados Unidos. Uma profissional brasileira radicada no país também deve atuar na operação comercial da startup no mercado americano.

A empresa informou ainda que mantém conversas para possíveis parcerias com representantes do setor de tecnologia em San Francisco.

Criada no Recife, a Super NINA desenvolve soluções tecnológicas voltadas à prevenção da violência de gênero em ambientes urbanos e no transporte público. A plataforma utiliza dados para auxiliar empresas, governos e instituições na formulação de estratégias de segurança e inclusão.

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A trajetória da CEO Simony Cesar também faz parte da narrativa da expansão internacional da empresa. Filha de uma cobradora de ônibus e nascida no bairro de Dois Unidos, na periferia do Recife, ela estudou em escola pública e se formou em universidade federal antes de fundar a startup.

“Minha mãe foi cobradora de ônibus. Eu cresci entendendo o que é depender do transporte público todos os dias. Levar a Super NINA para os Estados Unidos é provar que uma solução nascida no Brasil, pensada para proteger pessoas, pode virar política pública em qualquer lugar do mundo”, afirmou Simony Cesar.

Segundo a startup, a expansão internacional não tem apenas objetivo comercial. A empresa também pretende colaborar com debates sobre políticas públicas de combate à violência de gênero nos Estados Unidos, inicialmente em San Francisco.

Dados apresentados pela empresa apontam que o problema possui grande escala no país. Um relatório da Tulane University, divulgado em 2024, mostrou que 73% das mulheres entrevistadas afirmaram já ter sofrido assédio em espaços públicos, como ruas, ônibus e metrôs. Outro levantamento, realizado pelo Mineta Transportation Institute, identificou que 63% dos passageiros entrevistados relataram ter sofrido algum tipo de assédio sexual no transporte público.

A participação de Simony Cesar no programa Young Leaders of the Americas Initiative ocorre após seleção promovida pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. A iniciativa reúne jovens empreendedores da América Latina, Caribe e Canadá para programas de capacitação em liderança, empreendedorismo e inovação.

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