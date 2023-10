Startup pernambucana participa de evento de tecnologia e inovação no Rio de Janeiro

A- A+

Até a próxima sexta-feira (6), a ioTree, startup sediada no Porto Digital, no Centro do Recife, participa da Rio Innovation Week, no Píer Mauá, no Rio de Janeiro. O evento reúne empresas, startups, universidades e o poder público para discutir sobre tecnologia e inovação.

A organização espera que mais de 130 mil visitantes passem pelo evento nos próximos dias. Nesta edição, cerca de 1,5 mil palestrantes, de Anitta a Marc Randolph, participam da semana.

Fundada em 2019, a ioTree possui uma solução que funciona como plataforma de serviços para smart cities, totalmente ativada por energia solar. O usuário poderá carregar dispositivos móveis, acessar Wi-fi gratuito e ter acesso a dados de sensores instalados no mobiliário urbano inteligente. Todos os dados gerados pelos gadgets do mobiliário são disponibilizados em um aplicativo próprio desenvolvido pela empresa.

Durante à noite, a ioTree ainda possui iluminação pública de baixo consumo, em diversas cores. A ioTree contribui para o atingimento de cinco Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), por meio dos seus recursos sustentáveis e funções de impacto social.

A ioTree possui unidades "plantadas" na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife; em escolas públicas estaduais de Pernambuco; em um parque aquático, em Paulista, no Grande Recife; além de Paraty-RJ, Maricá-RJ e Rio de Janeiro-RJ.

Em breve, a árvore será plantada em São Paulo e em outros estados. A ioTree tem o apoio do E.I.T.A! Recife, da Emprel Recife; do Porto Digital; além de ser acelerada pelo Hangar - Fundação Parque Tecnológico de Itaipu; pelo Sebrae-PE; pelo InovAtiva Brasil; e pela Neo Ventures.

