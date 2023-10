Startup vai treinar soft skills de graduados em tecnologia que buscam primeiro emprego no Nordeste

A- A+

A Télos, startup focada em promover o desenvolvimento social e a descentralização do ensino de linguagem de programação no Brasil, promoverá curso gratuito de soft skills voltado para programadores em busca de uma primeira oportunidade de emprego. Há turmas programadas para início em outubro e novembro. No total, serão 60 participantes na primeira e 120 na segunda turma, que passarão por 15 dias de dinâmicas online. Os alunos serão acompanhados por mentores da Télos e profissionais das empresas Girabank, Claimfy, Gobrax, Vixting, Tecla T, Hop IA e Tok Saúde apoiadoras da iniciativa. As inscrições para participar do curso de Imersão On Code serão realizadas pelo site https://landingtelosconectacom.wpcomstaging.com/oncode/ . Cada inscrito também deverá ingressar na comunidade da Télos no Discord, plataforma em que o evento será realizado.

Para Gabriella Ribeiro, CEO da Télos, “É consenso entre gestores de TI e RHs que as softskills nessa área são importantíssimas. No decorrer do programa, os participantes terão a oportunidade de fortalecer sua autogestão, abordando aspectos como a gestão de hábitos, do tempo e da rotina, produtividade e, especialmente relevante nos dias de hoje, o contexto do home office. Além disso, vamos explorar a dinâmica de trabalho em equipe ágil, aprendendo a dar e receber feedbacks de forma construtiva e eficaz, e resolução de problemas complexos, com ênfase na abordagem sistemática dos desafios e na criação de soluções dentro de planos de ação bem definidos”, adianta.

Os participantes ainda terão a oportunidade de aprimorar habilidades de comunicação e oratória, por meio da apresentação eficaz de projetos de programação, criatividade e uma visão holística, preparando-os inclusive para apresentações de storytelling pessoal e entrevistas de emprego.

Batizado de Imersão On Code, o curso gratuito tem o objetivo de aumentar a empregabilidade de desenvolvedores JavaScript de nível júnior ou pleno, com pelo menos 6 meses de experiência e familiaridade com Node, React ou Vue, capacitando-os com as habilidades e conhecimentos necessários para se destacar no mercado de trabalho.

“Durante o curso imersivo, tecnicamente, os alunos selecionados enfrentarão pequenos desafios individuais, como forma de complementar um projeto que deverá ser entregue na primeira semana. Os desafios, ao serem completados, serão avaliados e irão colaborar no processo de qualificação do participante”, antecipa Gabriella.

