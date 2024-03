A- A+

SETOR TÊXTIL Feira do setor têxtil e de confecção em Caruaru traz startups com soluções inovadoras Inscrições já estão abertas

A AGRESTE TEX 2024, feira têxtil e de confecção do Agreste Pernambucano, chega em sua 7ª edição e pelo menos sete empresas de soluções inovadoras já estão confirmadas como presentes no Polo Caruaru.

Faz Agilizar, Vende Moda, Sisgetep Soluções, HD Soluções Têxteis / Multleads, Prepi, MS Soluções Tecnológicas e Zax são as empresas que já foram confirmadas.

O evento é realizado pela Febratex Group com apoio da Associação Comercial e Empresarial de Caruaru – Acic, e acontece de 19 a 22 de março. As inscrições antecipadas já estão disponíveis no site e pelo app oficial da feira. A ferramenta também dá acesso direto a toda a programação do evento.

Segundo a diretora-executiva do Febratex Group, Giordana Madeira, a feira é uma oportunidade para os pequenos empreendedores que apostam em tecnologia e serviços para a indústria têxtil e buscam novos parceiros no Nordeste do País, especificamente no Polo da Moda do Agreste.

“O Startup Corner acontece desde 2019 e acompanha todas as edições das feiras que o Febratex Group promove. Nosso foco é gerar conexão entre soluções inovadoras criadas por startups e a indústria têxtil de confecções. Para esta edição, temos várias soluções com foco em gestão de modelagem, controle de processos, otimização e todas com um principal objetivo de inovar o processo produtivo da moda aliado às práticas de sustentabilidade”, pontuou a executiva.

Conheça as startups

- Faz Agilizar

O empreendedor Welliton Alves, natural de Caruaru, participará pela terceira vez do evento com sua startup, que desenvolve catálogos digitais para a indústria têxtil, voltados para o atacado de confecção.

- Vende Moda

Também com origem caruaruense, esta plataforma é voltada para a venda de roupas no atacado. A solução permite que o lojista atenda clientes por meio de chat, receba os pedidos, gerencie indicadores e organize a demanda.

A startup também oferece gestão de risco em compras via cartão de crédito, disponibilizando para o lojista um seguro em caso de fraude. O projeto foi concebido pelos empresários Edrio Carvalho e Alcides Neto.

- HD Soluções Têxteis / Multleads

A startup é uma marca de representação, com atuação em todo o Brasil, ofertando o que há de mais moderno em aviamentos, a exemplo de etiquetas impressas em cetim, transfer e PU, com acabamentos e recortes a laser. Também comercializam tags, lacres e metais. A startup atende atualmente mais de 200 empresas nos principais polos do País.

- Prepi

Idealizado por ex-alunos do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o projeto foi desenvolvido para mulheres empreendedoras do varejo. Focada no mercado de moda, a Prepi surgiu como um catálogo digital e vem se expandindo para outros nichos. Mais de 90% do público são mulheres empreendedoras, chamadas carinhosamente de ‘prepianas’. Hoje, a startup possui mais de dois mil clientes de todo o País, atuando na criação de site de vendas, gerenciamento e crescimento do lojista com conhecimento.

-Sisgetep Soluções

Os empresários Juciara Paquer e Sandro Tavares levarão para a AGRESTE TEX a Sisgetep Soluções Ltda., que participará pela primeira vez da edição em Pernambuco. Eles desenvolveram um software de gestão exclusivo para prestadores de serviço do setor de vestuário.

A solução acompanha em tempo real os lotes de produtos e as necessidades de abastecimento, além de realizar a emissão de nota fiscal em poucos cliques, diretamente pelo celular. O sistema realiza ainda a definição do ponto de equilíbrio e da meta financeira de produção, em conjunto com o balanceamento de produção e relatórios personalizados, entre outros processos.

- MS Soluções Tecnologicas/Zshop

A MS Soluções Tecnológicas é um software house. A empresa atende a indústria da moda em todo o País. Na AGRESTE TEX, pela primeira vez, a marca irá lançar a Zshop, uma ferramenta de comunicação através do WhatsApp. Ela oferecerá ao vendedor a integração com o aplicativo, gerando uma experiência de compra e autonomia do cliente, inclusive com catálogo digital, tendo como intuito o aumento das vendas.

- Zax Intermediação de Negócios

Fundada por Bruno Ballardie e Fernando Zanatta, a Zax surgiu da necessidade de vender online para as confecções e revendedores de moda do Brasil. A startup foi criada para facilitar toda a jornada de venda da confecção. Desde o cadastro dos produtos, que pode ser feito via integrações para facilitar a vida do empreendedor até a entrega do pedido para o cliente.

A plataforma se propõe a facilitar até 80% do processo. Campanhas de WhatsApp, catálogo, link de pagamento, boleto a prazo, dashboard, logística, automações e CRM são algumas das ferramentas que têm contribuído para alavancar as confecções.

