A- A+

investimento em tecnologia Startups em fase inicial podem receber até R$ 6 milhões do Fundo Capital Semente do BNB Iniciativa do Banco do Nordeste, do Finep e do Sebrae dispõe de R$ 120 milhões para investir em empresas do Nordeste, além de parte de Minas Gerais e do Espírito Santo

O Banco do Nordeste (BNB) anunciou, nesta semana, que empresas que promovem estágio inicial e estão instaladas na área de atuação do banco podem receber investimentos de até R$ 6 milhões, por meio do Fundo de Investimento Capital Semente, criado pelo BNB, pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e pelo Sebrae.

O apoio financeiro começa com um aporte inicial de até R$ 1 milhão, e as empresas que apresentarem bom desempenho podem receber uma nova rodada de investimentos de até R$ 5 milhões. Podem participar da iniciativa empresas com receita bruta anual de até R$ 4,8 milhões e atuação nos estados do Nordeste, além de parte de Minas Gerais e do Espírito Santo, áreas atendidas pelo Banco do Nordeste. O Fundo já realizou investimentos em empresas da Paraíba e de Pernambuco.

O Fundo conta com R$ 120 milhões para investir em negócios com potencial de crescimento e que desenvolvam soluções inovadoras em áreas como tecnologia financeira (fintechs), educação, saúde, energias renováveis, biotecnologia, agronegócio e segurança cibernética.

Segundo a superintendente de Operações Financeiras e de Mercado de Capitais do BNB, Sandra dos Santos Lisboa, o Fundo foi criado para apoiar empreendimentos que já validaram suas ideias e precisam de recursos para acelerar o crescimento.

“Esse investimento pode representar o impulso decisivo para startups que estão em fase de validação de seu Produto Mínimo Viável (MVP) ou que já iniciaram a geração de receita, mas ainda não tiveram acesso aos recursos necessários para alcançar todo o seu potencial”, afirma.

Ainda de acordo com Sandra Lisboa, a expectativa é que cerca de 30 empresas recebam investimentos, visto que a dificuldade para captar recursos nos primeiros anos de operação é um dos principais obstáculos enfrentados pelos empreendedores.



As empresas interessadas devem cadastrar seus projetos no portal do Fundo Capital Semente na Internet.

*Com informações da assessoria

Veja também