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Tecnologi Startups pernambucanas levam soluções educacionais à Bett Brasil com apoio do Ponte Tech Nove empresas participam da maior feira de EdTech da América Latina, em São Paulo

Startups pernambucanas com foco em soluções para o setor de educação vão representar o Estado na Bett Brasil, considerada a maior feira de inovação e tecnologia educacional da América Latina. O evento será realizado entre os dias 5 e 8 de maio, em São Paulo, e contará com a participação de nove empresas impulsionadas pelo programa Ponte Tech.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Porto Digital e a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), com apoio da Aponti, associação que reúne empresas de tecnologia da informação e comunicação do Nordeste. O objetivo é ampliar a inserção das startups pernambucanas em mercados nacionais e fortalecer o ecossistema local de inovação.

Segundo o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, a participação no evento reforça a capacidade competitiva das empresas do Estado.

“O ecossistema do Porto Digital já produz soluções de classe mundial. A participação na Bett Brasil, em parceria com a Aponti, amplia mercado e visibilidade para as startups”, afirmou.

O presidente da Aponti, Ítalo Nogueira, destacou que a iniciativa também contribui para fortalecer o setor de tecnologia na região.

“A participação reforça nosso compromisso com o desenvolvimento do setor no Nordeste, ampliando a visibilidade das soluções de Pernambuco e fortalecendo a competitividade das empresas”, disse.

Criado em 2025 pelo Governo de Pernambuco, o programa Ponte Tech atua como uma ponte entre o ecossistema local e o mercado nacional, com foco na expansão para outras regiões do país, especialmente o Sudeste. Com investimento de R$ 1,6 milhão, o programa atua em frentes como intermediação de negócios, articulação estratégica e participação em feiras do setor.

De acordo com a diretora-presidente interina da Adepe, Roberta Andrade, a iniciativa gera oportunidades concretas para as empresas.

“O programa amplia o alcance das startups, fortalece a inserção em mercados estratégicos e reafirma Pernambuco como um polo de inovação”, destacou.

As nove startups selecionadas atuam em diferentes frentes da educação, com soluções que vão desde gestão escolar e automação de atendimento até uso de inteligência artificial para personalização do ensino. Entre elas estão plataformas de correção automatizada de redações, ferramentas de empregabilidade, soluções gamificadas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e tecnologias voltadas para alunos neurodivergentes.

A expectativa é de que a participação na Bett Brasil funcione como vitrine para novos negócios, conexões e parcerias, ampliando a presença das empresas pernambucanas no cenário nacional de tecnologia educacional.

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