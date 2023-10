Stefanini vai investir R$ 1 bilhão para acelerar inteligência artificial e fazer aquisições até 2026

A- A+

A Stefanini, multinacional brasileira de tecnologia, vai investir R$ 1 bilhão em novas aquisições de empresas e em inteligência artificial no triênio 2024/2026. A companhia já vem desenvolvendo inteligência artificial nos últimos 12 anos e considera que tem uma vantagem competitiva em relação a outras empresas que estão iniciando nessa tecnologia.

A empresa, que vai fechar o ano com faturamento de R$ 7 bilhões, vai lançar uma campanha de marketing mostrando os casos de uso de IA desenvolvidos para empresas de diferentes setores, como siderurgia e indústria automobilística.

— Temos uma vantagem competitiva no desenvolvimento e uso de inteligência artificial em relação a outros concorrentes, que vão ter que se apressar agora. Já arrancamos em várias frentes e o desafio é embarcar cada vez mais IA em nossos produtos— afirmou Marco Stefanini, CEO do grupo, durante conversa com jornalistas nesta sexta-feira, lembrando que diversos produtos da companhia já têm IA embarcada seja para uso em marketing digital, analitics ou atendimento via chatbots.

Ele vê grande oportunidade de crescimentos de IA na indústria, que ainda está atrasada no uso dessa tecnologia para automação não só no Brasil, mas em outros países. Este ano, o segmento de manufacturing, onde se encaixa a indústria, será responsável por R$ 250 milhões de receita da Stefanini, mas o CEO vê potencial de crescimento enorme nos próximos anos.

— Há um potencial enorme de crescimento da parte digital na indústria— afirmou Stefanini, que disse que o grupo está acelerando o desenvolvimento de Inteligência Artificial Generativa, tecnologia capaz de interpretar, gerar textos e imagens em resposta a solicitações.

Um dos produtos já desenvolvidos pela Stefanini é a Sophiex, assistente virtual, que faz atendimento por voz, em diferentes idiomas, e é capaz de analisar sentimentos do interlocutor pela tonalidade da voz. Também transforma a conversa em textos.

Trata-se de uma plataforma inteligente, que interage com sistemas e com usuários humanos, que começou a ser desenvolvida em 2014. Hoje, a capacidade de treinar o sistema para criar diálogos leva apenas algumas horas e não mais meses como antigamente.

A Stefanini desenvolveu um projeto para a defensoria pública de São Paulo, com sistema de IA, em que todo o processo de atendimento é digital, evitando que as pessoas enfrentem filas e longas esperas. O sistema avisa quando há vagas de atendimento, faz triagem, e é possível conversar com os defensores via WhatsApp. Defensoria públicas e ministérios públicos de outros estados interessados na digitalização desse processo também estão sendo apresentados ao produto.

Com mais de mil clientes no mundo, sendo cerca de 480 no Brasil, a Stefanini atingiu um total de 34 mil colaboradores em seus quadros, incluindo países como a Moldávia e a ucrânia. Desde 2020, a empresa fez pelo menos 14 aquisições de companhias com produtos e tecnologias que complementam seu portfólio.

Só este ano, foram três aquisições. No último triênio, que termina este ano, a empresa separou R$ 500 milhões para aquisições e já utilizou todos os recursos. A receita prevista para este ano é cerca de 20% maior do que no ano passado, enquanto o faturamento do segmento de tecnologia cresce numa velocidade média de 5% ao ano. A multinacional está presente em 41 países.

