Educação Stellantis implanta laboratório tecnológico em escola da rede pública de Goiana Espaço com robótica, impressoras 3D e tablets deve atender mais de 4 mil estudantes da rede municipal

A rede pública de ensino de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, ganhou um novo laboratório voltado à tecnologia e inovação. A estrutura foi implantada nesta quinta-feira (12) na Escola Municipal Irmã Marie Armelle Falguiéres, no Centro da cidade, em uma iniciativa da Stellantis em parceria com a AVSI Brasil e a Prefeitura de Goiana.

O espaço reúne equipamentos como impressoras 3D, kits de robótica, notebooks, tablets e materiais de prototipagem. A proposta é ampliar o acesso dos estudantes a atividades práticas ligadas à ciência, tecnologia, engenharia e matemática, estimulando o aprendizado por meio de projetos e experimentação.

A cerimônia de inauguração reuniu representantes das instituições envolvidas, além de professores, estudantes e gestores da rede municipal.

O laboratório funcionará como um ambiente de aprendizagem prática, permitindo que os alunos desenvolvam projetos tecnológicos, explorem conceitos científicos e trabalhem de forma colaborativa.

“O Programa de Filantropia da Stellantis foi concebido para gerar impacto duradouro nas comunidades onde atuamos. O Espaço Maker de Goiana representa mais um passo importante para ampliar o acesso de estudantes da rede pública a experiências de aprendizagem inovadoras, que estimulam criatividade, pensamento crítico e protagonismo. Ao investir em educação e tecnologia, criamos oportunidades para que jovens desenvolvam competências essenciais para o futuro e ampliem suas perspectivas profissionais”, destaca Herlander Zola, presidente da Stellantis para a América do Sul.

Estrutura para atividades práticas

Entre os equipamentos disponíveis estão kits educacionais com componentes eletrônicos, softwares e ferramentas de prototipagem. Com isso, os estudantes poderão realizar atividades relacionadas a áreas como programação, robótica e experimentos científicos.

A expectativa é que o laboratório beneficie mais de 4 mil alunos da rede municipal de ensino de Goiana ao longo dos próximos dois anos, ampliando o acesso a recursos tecnológicos dentro do ambiente escolar.

Projeto educacional

A iniciativa integra um conjunto de ações educacionais promovidas pela Stellantis em cidades onde a empresa possui operações industriais. Além de Goiana, o projeto também prevê a implantação de estruturas semelhantes em outros municípios, como Porto Real.

No Brasil e na Argentina, a expectativa é que o programa alcance centenas de escolas públicas e milhares de estudantes, com ações voltadas à ampliação do acesso à educação tecnológica e à formação de professores.

