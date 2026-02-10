A- A+

Carnaval 2026 Stellantis e Jeep anunciam patrocínio ao Galo da Madrugada Bloco, considerado o maior do mundo, ocorre no próximo sábado (14)

Com o propósito de incentivar e valorizar a cultura local de Pernambuco, a Stellantis e a Jeep patrocinarão, pela sexta vez consecutiva, o Galo da Madrugada. A saída do bloco ocorre no próximo sábado (14).

Neste ano, o carro oficial da folia será o Jeep Compass Blackhawk. Referência em tecnologia, robustez e performance, o modelo é líder entre SUVs médios no país há nove anos consecutivos, ou seja, desde o seu lançamento.

Reconhecido também por sua qualidade superior, o Compass possui 5 anos de garantia e é produzido em Goiana, na Zona da Mata de Pernambuco, desde 2016.

Como parte das ativações, a Stellantis e a Jeep mantêm a tradição de convidar artistas da região para desenvolver a identidade visual do espaço exclusivo da marca no camarote do Galo da Madrugada. A iniciativa reforça o apoio à produção artística local e amplia a conexão com a cultura popular pernambucana.

Em 2026, a criação do espaço é assinada pelo artista Derlon Almeida de Lima, natural do Recife. Conhecido como Derlon, o artista visual, grafiteiro e muralista tem obras marcadas pela fusão da arte urbana com a estética da xilogravura popular e da literatura de cordel, com composições gráficas e monocromáticas de forte impacto visual.

No espaço instagramável preparado para o evento, o público poderá conhecer de perto o trabalho do artista, que retrata personagens e elementos do carnaval pernambucano, além de conferir de perto o Jeep Compass Blackhawk.



Veja também