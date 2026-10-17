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negócios Stellantis planeja contratar centenas de engenheiros na Europa e nos EUA Grupo automotivo, dono de marcas como Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, quer acelerar o lançamento de novos modelos.

O diretor de Engenharia e Tecnologia da Stellantis, Ned Curic, planeja continuar contratando engenheiros enquanto a montadora lança dezenas de novos modelos como parte de seu plano de recuperação. O grupo é dono de marcas como Fiat, Peugeot e Jeep.

"Há espaço para crescer, estou contratando. Neste ano, vamos contratar várias centenas de engenheiros adicionais em diferentes localidades da Europa e dos Estados Unidos", disse Curic no Salão do Automóvel de Paris.

A Stellantis apresentou mais de 60 veículos de oito marcas, incluindo nove carros-conceito, no salão, indicando uma carga de trabalho intensa para as equipes de engenharia e design do grupo. A exposição ocorre após o diretor-presidente, Antonio Filosa, anunciar, em maio, um grande plano de investimentos para ajudar a melhorar a rentabilidade.

O plano de contratações contrasta com a estratégia de concorrentes que vêm reduzindo seus quadros de funcionários, inclusive nas áreas de engenharia. A Volkswagen, maior montadora da Europa, pretende cortar cerca de 15% de seu efetivo global. Em abril, a Renault anunciou planos de reduzir em até 20% sua equipe global de engenharia para economizar custos.

Filosa busca concentrar os gastos e obter ganhos de eficiência entre as marcas da companhia que disputam públicos semelhantes no mercado de massa. O executivo, que assumiu o cargo no ano passado, prometeu investir cerca de € 60 bilhões (US$ 67 bilhões) até 2030 para lançar dezenas de novos modelos.

Carro acessível

Entre eles está o Citroën 2CV totalmente elétrico e de baixo custo, apresentado nesta semana como carro-conceito no Salão de Paris. O modelo será desenvolvido em parceria com a chinesa Zhejiang Leapmotor Technology. O novo 2CV “poderia se tornar um carro icônico, como o Fiat 500 ou o Polo”, afirmaram analistas liderados por Jose Asumendi, do JPMorgan, em um relatório.

A Stellantis também começou a desenvolver em conjunto com a Leapmotor um novo SUV elétrico da Opel. Os diferentes projetos representam um teste importante para aproveitar a tecnologia chinesa e produzir carros elétricos mais acessíveis na Europa.

-- Assim como eles aprenderam com a maneira como construímos as coisas e nós os ensinamos a fazer determinadas atividades, também aprendemos com a forma como eles trabalham e estamos aprimorando nossos próprios processos-- disse Curic, referindo-se à parceria com a Leapmotor.

Ainda há bastante espaço para engenheiros da Stellantis em países como França, Itália e Alemanha, afirmou o executivo.

-- Esta é uma causa pela qual estou pessoalmente disposto a lutar até o fim. É fundamental para nós que a engenharia permaneça e seja realizada na Europa -- afirmou Curic.

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