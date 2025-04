A- A+

Com as tarifas sobre importação criadas nos Estados Unidos, a indústria automotiva é uma das mais atingidas porque está baseada em um modelo de cadeias globais de produção. As montadoras começam a reagir traçando estratégias.

A Stellantis NV, dona da Jeep, está disposta a ajudar seus fornecedores a arcar com os custos das tarifas para suportar o impacto inicial da guerra comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A montadora delineou um programa no qual os fornecedores poderiam solicitar ajuda da empresa para efetuar os pagamentos mensais das tarifas ao governo dos EUA, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto ouvia pela Bloomberg. A Stellantis se recusou a comentar.

Marlo Vitous, chefe de compras da Stellantis na América do Norte, apresentou o plano durante uma reunião com fornecedores em Detroit na semana passada, disse a fonte.

Não está claro qual percentual do custo a Stellantis está disposta a pagar, e os fornecedores teriam de cumprir diversos requisitos para se qualificar para o programa, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada ao discutir os planos, pois eles ainda não são públicos.

As discussões evidenciam como a indústria automotiva está começando a assimilar os impactos iniciais da escalada da guerra comercial de Trump.

Uma tarifa de 25% sobre importações de automóveis para os EUA entrou em vigor na última quinta-feira, enquanto uma taxa sobre peças está prevista para começar até 3 de maio. Espera-se que as medidas aumentem drasticamente os custos e desestruturem as cadeias de suprimento.

A Stellantis, que também fabrica os veículos Ram, Chrysler e Dodge, anunciou na semana passada que suspenderia temporariamente a produção em fábricas no Canadá e no México em resposta às tarifas, provocando centenas de demissões nos EUA.

A empresa e outras montadoras também lançaram descontos e outras medidas para manter os consumidores nas concessionárias.

Muitos fornecedores estão em situação financeira frágil, tendo acumulado dívidas para investir na produção de veículos elétricos que não atingiu as expectativas. Agora, alguns fabricantes de peças estão pressionando as montadoras para que os ajudem a absorver os custos das tarifas.

— Eles estão falando, com expectativa contida, sobre estarem dispostos a apoiar os fornecedores com os custos associados às tarifas — disse Mitch Zajac, advogado especializado em setor automotivo e cadeia de suprimentos na Butzel Long, em Detroit, que está assessorando clientes sobre o plano da Stellantis.

Os fabricantes de peças devem fazer os pagamentos das tarifas à Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA antes que suas mercadorias possam ser liberadas para entrada no país, disse Zajac. Em vez de aumentar o preço dos componentes nos contratos com fornecedores, a Stellantis está discutindo um pagamento mensal em valor fixo para os fornecedores elegíveis, a fim de ajudar a compensar esse custo, explicou.

— Haverá algum tipo de avaliação da criticidade das peças, talvez, ou da possibilidade de recorrer a fontes alternativas ou duplas para as peças — disse Zajac, alertando que o dinheiro não está garantido e que o processo ainda está em estágio inicial.

As ações da Stellantis caíam 6,2% por volta das 12h41 desta segunda-feira, acompanhando a queda do mercado em geral. As ações da montadora acumulam queda de cerca de 30% no ano.

