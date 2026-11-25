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regras STF mantém exigência prévia de valor em ações trabalhistas, mas cria exceções A indenização determinada pela Justiça, em caso de condenação, não pode ultrapassar o valor indicado

O Supremo Tribunal Federal (STF) validou, por 7 a 2, a regra que obriga o trabalhador a apresentar o valor da indenização pretendida em ações movidas na Justiça do Trabalho. O julgamento foi realizado nesta quarta-feira (25). Na prática, a norma impõe ao trabalhador o ônus de apresentar o valor do pedido logo no início do processo, antes da produção de provas, sob pena de extinção do processo. A indenização determinada pela Justiça, em caso de condenação, não pode ultrapassar o valor indicado.

A Corte, porém, fixou hipóteses em que a indicação do valor pode ser considerada uma estimativa, sem limitar a quantia da condenação, e proibiu a extinção do processo sem dar oportunidade para o trabalhador corrigir a petição. Os ministros também definiram que a decisão tem efeitos somente para o futuro

A norma foi prevista na reforma trabalhista de 2017 com o objetivo de diminuir o número de processos e desafogar a Justiça do Trabalho.

A exigência foi questionada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Segundo a entidade, não é razoável pedir ao trabalhador que apresente dados que estão sob custódia do empregador. Entidades também sustentam que a norma prejudica o trabalhador porque o valor apresentado no início do processo se torna o teto da condenação.

O argumento é que a norma é um obstáculo ao acesso à Justiça. "A reforma configura grave retrocesso ao direito de acesso à Justiça, dificultando significativamente a atuação do empregado em juízo - quem, repise-se, é a parte hipossuficiente na Justiça do Trabalho", sustenta a OAB na petição ao Supremo.

A tese proposta pelo relator, Cristiano Zanin, é que o valor pode ser considerado uma estimativa nos casos em que não for possível determinar uma quantia exata no momento do ajuizamento da ação. Além disso, a tese diz que a falta de dados não pode levar à imediata extinção da ação - antes, o trabalhador deve ter oportunidade de corrigir a petição.

"A antecipação dos cálculos para o momento inicial da ação não configura óbice ao acesso à jurisdição, pois não impede o ingresso de qualquer pessoa à Justiça do Trabalho. A liquidez da reclamação trabalhista auxiliará na diminuição da chamada litigância abusiva, o que desafogará em parte a Justiça do Trabalho", afirmou o ministro.

O voto de Zanin foi acompanhado pelos ministros André Mendonça, Kássio Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes.

Para Mendonça, a definição do valor permitirá um tramitação mais célere das reclamações trabalhistas. "Dentro dessa perspectiva também se favorece uma melhor avaliação do que é litigância abusiva e a compreensão da lide pelo próprio magistrado, que terá parâmetros mais objetivos para analisar a discussão e os valores correspondentes", afirmou.

O ministro Flávio Dino divergiu em parte e propôs que a petição inicial deve conter apenas uma estimativa dos valores, que não pode limitar a condenação final. Ele foi acompanhado pelo presidente do Supremo, Edson Fachin.

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