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Justiça STF retoma julgamento de recurso com maioria contra revisão da vida toda do INSS Ministro Fachin cancelou pedido de destaque e processo voltou ao plenário virtual

O Supremo Tribunal Federal ( STF) retomou nesta sexta-feira o julgamento do último recurso apresentado contra a derrubada da tese da revisão da vida toda do Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS).

No entanto, já há maioria formada para manter o entendimento da Corte e encerrar definitivamente a discussão sobre o assunto no Supremo. O relator, ministro Kassio Nunes Marques, indicou que o tema já foi "exaustivamente deliberado" pelo STF.

O julgamento foi retomado nesta sexta-feira, em sessão virtual. Seis ministros já acompanharam o voto de Nunes Marques, no sentido de rejeitar o recurso da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). Está vencido o ministro Dias Toffoli, que sugeriu que o STF garantisse a pessoas que entraram com ações judiciais entre dezembro de 2019 e abril de 2024 pedindo a revisão da vida toda pudessem optar pelo regime mais benéfico de aposentadoria.

O julgamento foi retomado com o mesmo placar de quando foi suspenso, no mês passado. Na ocasião, o presidente do STF, Edson Fachin, pediu para levar a discussão para o plenário físico do STF, o que levaria o debate a ser reiniciado. No entanto, no dia 19 do mês passado, o ministro cancelou tal solicitação.

Nesse cenário, mesmo que o presidente do STF e o ministro André Mendonça, que ainda não depositou seu voto, acompanhem o entendimento de Toffoli, a maioria dos ministros do STF já votou por manter a tese sobre a revisão da vida toda.

A chamada "revisão da vida toda" permitia incluir, no cálculo dos benefícios previdenciários, salários anteriores a julho de 1994, antes da implantação do Plano Real. O STF havia validado essa possibilidade em 2022.

Em abril de 2024, no entanto, ao julgar outra ação relacionada ao fator previdenciário, a Corte mudou de posição e afastou a possibilidade de o segurado optar pelo cálculo mais vantajoso.

No final da semana passada, o Supremo rejeitou um outro recurso contra decisão que rejeitou a revisão da vida toda das aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social. Por 8 votos a 2, o plenário seguiu voto do relator, Alexandre de Moraes, que entendeu que não houve nenhum "vício" na decisão do STF sobre o tema.

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