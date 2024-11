STF retoma julgamento que discute responsabilidade de redes por conteúdos dos usuários

A- A+

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta quinta, 28, o julgamento que discute a responsabilidade das redes sociais por conteúdos ofensivos e ilegais publicados pelos seus usuários. Na sessão de hoje, deve ser finalizada a apresentação das sustentações orais dos advogados.



Ainda restam falar representantes de 14 entidades da sociedade civil, da academia e empresas, por 5 minutos cada. Só depois os relatores votam, e em seguida os demais ministros.

A Corte julga duas ações em conjunto, relatadas pelos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, que discutem a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, de 2014. O dispositivo estabelece que as plataformas só podem ser responsabilizadas por conteúdos publicados por terceiros caso elas deixem de cumprir uma ordem judicial de remoção.



Veja também

prestação continuada Ajustes no BPC visam diminuir judicialização, diz ministro Rui Costa