A- A+

PEDIDO DE VISTA STF suspende julgamento sobre uso de créditos de ICMS por distribuidoras de combustíveis Ministro do STF André Mendonça pediu vista; julgamento era realizado no plenário virtual

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista e suspendeu o julgamento que discute se as distribuidoras de combustíveis podem manter créditos de ICMS oriundos de operações dentro do mesmo Estado antes da saída interestadual do produto.

O julgamento era realizado no plenário virtual e o placar está em 3 a 1 a favor dos Estados.



A controvérsia surgiu porque a Constituição prevê que o ICMS não incide sobre operações que destinem combustíveis a outros Estados.



O Fisco e contribuintes, porém, divergem em relação à possibilidade de aproveitar os créditos relativos às operações anteriores.

Veja também