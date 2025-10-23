Qui, 23 de Outubro

PEDIDO DE VISTA

STF suspende julgamento sobre uso de créditos de ICMS por distribuidoras de combustíveis

Ministro do STF André Mendonça pediu vista; julgamento era realizado no plenário virtual

André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal FederalAndré Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal - Foto: Luiz Silveira/STF

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista e suspendeu o julgamento que discute se as distribuidoras de combustíveis podem manter créditos de ICMS oriundos de operações dentro do mesmo Estado antes da saída interestadual do produto.

O julgamento era realizado no plenário virtual e o placar está em 3 a 1 a favor dos Estados.

A controvérsia surgiu porque a Constituição prevê que o ICMS não incide sobre operações que destinem combustíveis a outros Estados.

O Fisco e contribuintes, porém, divergem em relação à possibilidade de aproveitar os créditos relativos às operações anteriores.

 

