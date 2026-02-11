A- A+

PREVIDÊNCIA STF tem placar de 2X1 a favor de aposentadoria especial do INSS para vigilantes O relator, ministro Nunes Marques, e Flávio Dino votaram pelo reconhecimento do benefício

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes votou contra a aposentadoria especial do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para vigilantes por exercerem atividade perigosa, levando o placar do julgamento para 2 a 1 a favor da concessão do benefício.

O caso está sendo analisado em plenário virtual desde o último dia 6, e está previsto para acabar nesta sexta-feira. A decisão é de repercussão geral, ou seja, o que ficar definido vale para todos os casos semelhantes.

Em seu voto, Moraes sustentou que a aposentadoria especial não foi concedida em processo semelhante sobre guardas municipais, e por isso, vigilantes não devem ter direito ao benefício

“Se mesmo em face dessas atribuições negou-se o risco nas atividades desempenhadas pelos guardas civis municipais, não vejo como utilizar escala diferente para o trabalho desenvolvido pelos vigilantes”, pontuou o ministro.

A posição é contrária ao voto do relator, ministro Kassio Nunes Marques, que foi a favor da concessão. Ele foi acompanhado pelo ministro Flávio Dino.

Segundo Nunes Marques, a atividade de vigilantes oferece riscos e possíveis prejuízos à saúde mental e integridade física, no caso de trabalhadores com ou sem uso de arma de fogo.

“Os vigilantes podem fazer jus à aposentadoria especial de que cuida o art. 57 da Lei n. 8.213/1991, porque tal atividade, exercida de maneira permanente, não ocasional e nem intermitente, expõe os trabalhadores a risco real e causa danos à saúde mental”, citou o relator.

No processo, o INSS diz que uma decisão favorável ao benefício pode gerar um impacto de até R$ 154 bilhões na Previdência em 35 anos. O voto de Nunes Marques estabelece que a concessão seria aplicada para vigilantes que se aposentaram antes e depois da Reforma da Previdência de 2019.

O comprovação para concessão da aposentadoria teria de seguir regras, com reconhecimento com base em lista de profissões para trabalhadores até 5 de março de 1997. A partir desta data, será necessário apresentar um laudo que comprove os riscos durante o exercício da profissão.

Veja também