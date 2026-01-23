A- A+

Golpe STJ alerta para novo golpe que usa falso atendimento judicial pelo WhatsApp Criminosos se passam por representantes do tribunal para pedir dinheiro e dados pessoais; corte reforça que não faz contatos nem cobranças pelo aplicativo

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) emitiu um alerta sobre a circulação de um novo golpe que tem usado indevidamente o nome da corte para enganar cidadãos por meio do aplicativo WhatsApp.

Criminosos estão se passando por representantes do tribunal e fazendo contatos diretos com supostas partes interessadas em processos judiciais, com o objetivo de obter vantagens financeiras.

De acordo com o STJ, os golpistas utilizam perfis falsos no WhatsApp, muitas vezes com fotos e símbolos associados à instituição, para dar aparência de legitimidade ao contato.

A abordagem costuma envolver a promessa de andamento processual, liberação de valores ou resolução de pendências judiciais, sempre condicionadas ao pagamento de taxas ou outros valores, o que não condiz com os procedimentos oficiais do tribunal.

A corte reforça que não possui canal de atendimento judicial via WhatsApp e não entra em contato com partes ou advogados sem que haja solicitação prévia do interessado.

Além disso, o STJ não solicita pagamentos, não pede senhas, códigos de verificação ou dados pessoais em nenhum tipo de atendimento. Qualquer pedido de dinheiro relacionado a processos em tramitação deve ser encarado como indício de golpe.

Como forma legítima de atendimento, o tribunal disponibiliza o Balcão Virtual, voltado a advogados e partes que desejam obter informações processuais.

O serviço funciona por meio da plataforma Zoom, mediante solicitação formal. Caso seja necessário algum contato adicional, ele é realizado exclusivamente por e-mail institucional.

O STJ também esclarece que não faz contatos telefônicos para complementar informações processuais. Para esclarecimentos gerais, os cidadãos podem ligar para o número (61) 3319-8000.

Já informações especificamente relacionadas a processos podem ser obtidas pelo telefone (61) 3319-8410. A instituição destaca que não utiliza números de telefone celular nem outros prefixos ou DDDs para entrar em contato com partes e seus procuradores.

O alerta ocorre em um contexto de crescimento dos crimes digitais no país, com estelionatários explorando a credibilidade de órgãos públicos para aplicar golpes cada vez mais sofisticados.

A recomendação do tribunal é que qualquer tentativa de contato suspeita seja ignorada e, sempre que possível, denunciada, a fim de evitar prejuízos financeiros e o vazamento de informações pessoais.

