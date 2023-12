A- A+

PROCESSO Stone processa presidente da Febraban por difamação em mais um 'round' da briga entre bancos Companhia acusa federação de fazer 'campanha difamatória' contra as instituições de meios de pagamento. Disputa se dá por cobrança de juros no cartão de crédito

A empresa de maquininha Stone entrou com uma queixa-crime na Justiça contra o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney Menezes Ferreira, alegando que uma "campanha difamatória" teria sido feita contra as instituições de meios de pagamento.

Empresas de maquininhas e bancos tradicionais vinham travando uma disputa sobre os juros no rotativo do cartão de crédito e as compras parceladas no cartão sem juros. Os bancos não queriam teto para os juros e condicionavam qualquer redução a restrições no parcelamento sem taxa.

Um grupo de trabalho com participação de ambos os lados e com integrantes do governo chegou a ser formado, mas não houve consenso. Com isso, o Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu nesta quinta-feira, manter o que prevê a lei do Desenrola, que limita a cobrança de juros no rotativo ao valor da dívida no cartão. Ou seja, a dívida total será no máximo o dobro da inicial.

Hoje, os juros no rotativo no cartão ultrapassam 400% ao ano. As compras parceladas sem juros continuam sem restrições, segundo a decisão do CMN.

Na queixa-crime, a Stone cita "veiculação sistemática de declarações", indevidas e infundadas, contra a reputação da companhia e do setor de maquininhas.

"A acusação falsa e infamante de que a Stone supostamente não atuaria conforme permitido pelo arcabouço legal e regulatório é inadmissível e não será tolerada", disse a empresa em nota.

A companhia afirma respeitar as regras do setor e estar aberta a debates referentes à indústria de pagamentos.

"A Stone não admitirá que a fronteira da civilidade seja ultrapassada e que se perpetuem comportamentos difamatórios ou que ataquem injustamente sua reputação por outras vias", diz.

A Febraban afirmava existirem muitas distorções na cadeia de pagamentos, levando emissores de cartões a assumirem mais riscos do que as adquirentes.

Para a Federação, a saída deveria ser a manutenção do parcelado sem juros em máximo seis parcelas, mas sem estabelecer um teto para os juros no rotativo. O argumento era que isso poderia reduzir a oferta de crédito.

Enquanto isso, as empresas de adquirência independentes defenderam o teto de juros, acusando os bancos de querer acabar com o parcelamento sem juros.

Em um dos rounds da briga, a Febraban acusou as maquininhas de lucrarem cobrando juros superiores a 130% dos lojistas para adiantar recursos das compras, por meio de recebíveis e títulos de crédito, e entrou com duas representações no Banco Central com pedido de investigação e de punição dessas empresas independentes.

Além disso, a Federação protocolou duas medidas de natureza criminal contra a presidente da Abranet, que reúne as empresas de maquininhas, por difamação e informação falsa contra os bancos.

A queixa-crime da Stone é mais um capítulo da disputa. Procurada a Febraban ainda não retornou o contato.

