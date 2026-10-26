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Audiência Pública Suape abre consulta pública para arrendamento portuário com previsão de atrair R$ 1,4 bilhão Área de 51 mil metros quadrados será destinada à movimentação e à armazenagem de cargas gerais e conteinerizadas

O Complexo Industrial Portuário de Suape, no Litoral Sul de Pernambuco, abriu consulta pública para discutir o projeto de arrendamento da área SUA08, voltada à movimentação e à armazenagem de cargas gerais e conteinerizadas.

A proposta prevê investimentos estimados em R$ 1,4 bilhão em uma área de aproximadamente 51 mil metros quadrados e integra a estratégia da estatal de ampliar as atividades portuárias e atrair novos empreendimentos privados.

Como parte dessa etapa, será realizada uma audiência pública nesta terça-feira (27), às 14h, para apresentar o projeto e permitir a participação de investidores, representantes do setor portuário e demais interessados.

A iniciativa antecede a futura licitação e busca reunir contribuições que possam subsidiar o processo de arrendamento, além de ampliar a transparência na condução do procedimento.

O encontro acontecerá no auditório do Centro Administrativo de Suape, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife. A participação será oferecida em formato híbrido, permitindo o acompanhamento presencial ou virtual.

A audiência também será transmitida ao vivo pelo canal oficial do Complexo de Suape no YouTube, ampliando o acesso às discussões para quem não puder comparecer ao local.

Os interessados em apresentar manifestações orais durante a audiência deverão realizar inscrição prévia, conforme as orientações estabelecidas pela organização.

Além da participação no encontro, o processo prevê o recebimento de contribuições e sugestões por escrito até o dia 30 de outubro de 2026, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela estatal.

Os documentos relacionados à consulta e à audiência públicas, assim como as instruções para inscrição e encaminhamento de propostas, estão disponíveis no portal oficial de Suape, na página dedicada ao procedimento: Consulta e Audiência Públicas nº 01/2026 — SUA08.

A área SUA08 é destinada à movimentação e à armazenagem de carga geral e conteinerizada, atividades relacionadas à operação logística e ao fluxo de mercadorias pelo porto.

A previsão de R$ 1,4 bilhão em investimentos coloca o projeto entre as iniciativas de expansão de negócios planejadas para o complexo, com foco na participação da iniciativa privada e no fortalecimento da infraestrutura portuária pernambucana.

A consulta pública e a audiência constituem etapas preparatórias para a licitação. A partir das contribuições recebidas, o processo poderá avançar em direção às fases seguintes, conforme os procedimentos previstos para o arrendamento.

A abertura dessa etapa permite que os agentes interessados conheçam a proposta e apresentem observações antes da continuidade do processo licitatório.

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