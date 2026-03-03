Suape acelera internacionalização no Sudeste Asiático

A- A+

Após 10 dias de agendas em Singapura, Malásia e Indonésia, missão comercial amplia presença global do porto pernambucano, viabiliza memorandos de cooperação e a criação de novas linhas marítimas de longo curso, reforçando sua posição como hub logístico do Atlântico Sul.

A missão comercial Suape-Brasil-ASEAN, no Sudeste Asiático, encerrou com um saldo positivo e com uma agenda promissora para o Complexo Industrial Portuário de Suape. Foram dez dias de intensas negociações, em múltiplos seguimentos, em Singapura, Malásia e Indonésia.

A viagem ampliou a presença internacional do porto pernambucano, viabilizou memorandos de cooperação, abriu caminhos para investimentos em áreas estratégicas e para criação de novas linhas marítimas de longo curso. Além disso, estreitou relações comerciais com gigantes portuários e fortaleceu a posição do complexo como hub logístico no Atlântico Sul.

Com o apoio institucional do Ministério das Relações Exteriores e da Frente Parlamentar Mista Brasil- ASEAN, do Congresso Nacional, representada pelo secretário Alex Kawano, o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto viajou a convite do Instituto Ásia Pacífico.

Sobre os resultados práticos da missão, Armando Bisneto destacou a aproximação com a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que representa o interesse de dez países. Juntos, o bloco abriga mais de 670 milhões de habitantes e contabiliza mais de R$ 3 trilhões em Produto Interno Bruto (PIB).

“A missão seguiu a política de internacionalização de Pernambuco e de Suape, que é premissa da gestão da governadora Raquel Lyra. Avançamos muito, estreitamos relações com o apoio dos embaixadores de cada país visitado e agora vamos dar sequência às tratativas para que possamos converter em investimentos, avanços tecnológicos e bons negócios prospectados ao longo da viagem”, pontuou Bisneto.

Novas linhas

De acordo com o gestor, a missão comercial também resultou em negociações para viabilizar linhas marítimas de longo curso, a fim de conectar Suape, o 6º porto público mais movimentado do Brasil, aos grandes complexos portuários da Malásia (Port Klang) e da Indonésia. “Atualmente, já estamos conectados com Singapura e a meta agora é possibilitar a criação das novas linhas, reforçando o potencial de Suape como hub logístico estratégico para o Sudeste Asiático”, contou.

Negócios

Ao longo dos dez dias, a comitiva cumpriu agenda estratégica voltada ao fortalecimento das relações institucionais e à prospecção de novos negócios. Em Singapura, a programação incluiu reuniões na área de e-commerce com executivos da Shopee e com o Banco de Desenvolvimento de Singapura, quando foram discutidas alternativas de financiamento em infraestrutura e estratégias para atração de capital internacional.

Também avançaram as tratativas com a Maritime and Port Authority of Singapore (MPA). Segundo o diretor-presidente de Suape, houve sinalização de forte interesse em investir no complexo.

Em Kuala Lumpur, capital da Malásia foram discutidas oportunidades de investimentos na indústria naval, com destaque para o reparo de plataformas FPSO e unidades flutuantes usadas na indústria offshore para processamento, armazenamento e transferência de petróleo e gás, além do interesse da companhia em fabricar navios no Brasil.

Encerrando o circuito de agendas, houve visita à Indonésia Investment Authority, fundo soberano do país, com foco no diálogo sobre projetos de infraestrutura e possibilidades concretas de atração de investimentos para Pernambuco e para o Brasil.

“Com esses dois últimos encontros estratégicos, encerramos um ciclo produtivo de agendas que certamente abrirão novas perspectivas econômicas e oportunidades de negócios. Agora é seguir trabalhando e avançar”, avaliou Bisneto.

