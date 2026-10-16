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Porto de Suape Suape amplia profundidades e se prepara para receber navios de grande porte com mais carga Homologação da Marinha estabelece novas condições operacionais para embarcações de até 366 metros; operação com maior aproveitamento da capacidade de carga ainda depende de estudo de manobrabilidade

O Complexo Industrial Portuário de Suape, em Pernambuco, passou a contar com novas profundidades homologadas pela Marinha do Brasil no canal interno, na bacia de evolução e nos Píeres de Granéis Líquidos (PGLs 3A e 3B).

A medida amplia as condições operacionais do porto e abre caminho para que porta-contêineres de até 366 metros de comprimento transportem mais carga. Para avançar nesse aproveitamento, no entanto, Suape ainda depende da conclusão de um estudo de manobrabilidade, previsto para 2026.

As novas profundidades estão previstas na Portaria nº 190/2026 e são resultado das obras de dragagem concluídas em janeiro deste ano. Com a homologação, o canal interno passou a ter 16,25 metros de profundidade, enquanto a bacia de evolução e os PGLs 3A e 3B alcançaram 18,39 metros.

A mudança representa um avanço na infraestrutura portuária e pode contribuir para ampliar a competitividade de Suape na atração de linhas marítimas internacionais.

Segundo a administração do complexo, a conclusão do estudo de manobrabilidade será necessária para viabilizar o melhor aproveitamento da capacidade de carga das embarcações, respeitando os parâmetros de segurança da navegação.

“Estamos transformando investimento em infraestrutura em capacidade efetiva de operação. A nova profundidade do canal interno permite que os navios operem em melhores condições de carga, aumenta a segurança e a eficiência e fortalece nossa capacidade de atrair novas linhas marítimas”, afirma o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto.

O diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária, José Constantino, destaca que o aprofundamento também pode melhorar o planejamento das escalas e o desempenho das embarcações.

“Ganhamos melhores condições de profundidade para ampliar o aproveitamento da capacidade de carga dos navios. Com a conclusão do estudo de manobrabilidade, poderemos avançar na utilização desse potencial, sempre observando os parâmetros de segurança da navegação. O aprofundamento da bacia de evolução e dos píeres também representa um avanço para as operações com granéis líquidos”, afirma.

Suape já recebe porta-contêineres de até 366 metros, como os da classe New Panamax. Com as novas profundidades e a conclusão do estudo, a expectativa é que essas embarcações possam operar com menos restrições de calado e maior aproveitamento da capacidade de carga. O avanço também poderá favorecer novas linhas de longo curso e conexões com mercados internacionais.

Investimento

A ampliação das profundidades foi viabilizada pela dragagem do canal interno, da bacia de evolução e dos PGLs, concluída em janeiro de 2026. A obra recebeu R$ 247 milhões em investimentos, dos quais R$ 100 milhões foram aportados pelo Ministério de Portos e Aeroportos, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e R$ 147 milhões vieram de recursos próprios de Suape.

Durante a intervenção, foram retirados aproximadamente 4,18 milhões de metros cúbicos de sedimentos. O trabalho envolveu levantamentos hidrográficos e acompanhamento das condições operacionais para garantir que as estruturas atingissem as profundidades previstas no projeto.

“A dragagem exigiu controle rigoroso das etapas de execução, dos levantamentos hidrográficos e das condições operacionais do porto. O resultado foi a entrega do canal interno, da bacia de evolução e dos píeres nas profundidades previstas em projeto, criando a base técnica necessária para a homologação pela Autoridade Marítima”, afirma a diretora de Infraestrutura de Suape, Renata Loyo.

Aprofundamento

No canal externo, Suape já tem 20 metros de profundidade homologada pela Marinha, condição que permite a navegação de embarcações de grande porte, como petroleiros da classe Suezmax. O patamar foi alcançado após uma dragagem concluída em 2024, com investimento de R$ 140 milhões, e homologado em 2025.

Com o aprofundamento dos canais externo e interno, o complexo portuário amplia sua capacidade de receber grandes embarcações e busca fortalecer as operações de cabotagem e de longo curso. A infraestrutura também pode contribuir para atrair novos negócios e ampliar a participação de Pernambuco nas rotas do comércio exterior.

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