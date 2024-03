Suape anunciará na Intermodal South America lotes para arrendamento

A- A+

Durante a 28ª edição da Intermodal South America, um dos mais importantes eventos de logística, transporte de cargas e comércio exterior do continente, os executivos do Complexo Industrial Portuário de Suape terão a missão de ampliar as relações comerciais, prospectar investimentos e fortalecer a marca. Além disso, anunciarão a disponibilidade de lotes para instalação de novos empreendimentos.

A feira acontecerá entre terça (5) e quinta-feira (7), em São Paulo, e contará com mais de 500 marcas expositoras de 15 países. A estatal pernambucana ocupará um estande de 120 metros quadrados, mesclando tecnologia com sustentabilidade. A expectativa é receber mais de 43 mil pessoas nos três dias do evento.

“A Intermodal é uma excelente oportunidade de alavancar novos negócios, além de criar um ambiente propício ao intercâmbio de experiências e de ideias com foco na transformação digital, energias renováveis e empreendimentos com a pegada da sustentabilidade. Vamos marcar nossa presença na feira com um estande inovador e interativo, para apresentar os diferenciais do complexo industrial portuário, formalizar novas parcerias e negócios”, pontua o diretor-presidente de Suape, Marcio Guiot.

O Porto de Suape aproveitará a Intermodal para divulgar a disponibilidade de três lotes greenfield (terreno inexplorado) para arrendamento no perímetro do porto organizado. “A feira é o local ideal para divulgar nosso potencial e áreas para exploração de novos empreendimentos, com a finalidade de ampliar as operações de carga e descarga e a movimentação de granéis líquidos”, explica o diretor-presidente de Suape, Marcio Guiot

ARRENDAMENTOS

Um dos lotes disponíveis se trata dos Cais 6 e 7, cada um com 350 metros de comprimento. Os dois berços totalizam 30,7 mil metros quadrados (3,07 hectares) e a retroárea, 206.000 metros quadrados (20,6 hectares). “Um terreno amplo e de localização estratégica que poderá ter múltiplos usos”, informa Lira. A viabilidade para a exploração dos novos cais será garantida com as obras de dragagem dos canais externo (prestes a ser concluída) e interno (projeto em andamento).

“A exploração de dois novos berços no porto interno por meio de arrendamento é essencial para o incremento na movimentação de cargas, com a atração de mais rotas e a ampliação do transporte por cabotagem (entre os portos do país). O projeto se torna ainda mais atrativo com as obras de dragagem do canal externo (20 metros de profundidade), que está em vias de serem concluídas; e do canal interno (16,3 metros), cujo processo licitatório está perto de ser relançado”, enfatiza o diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária, Rinaldo Lira.

Os demais lotes também estão localizados em área estratégica e com disponibilidade para instalação de terminais de granéis líquidos. O lote 13 ocupa área de 50,1 mil metros quadrados (5,1 hectares), é destinado à operação de tancagem e tem disponibilidade para construção de seis berços com até 17,3 metros de profundidade. Já o lote 14 corresponde a um terreno de 80,2 mil metros quadrados (8,2 hectares), com as mesmas características de uso.

Grupos empresariais interessados nos terrenos disponíveis para arrendamento têm até o dia 30 de abril deste ano para encaminhar à administração da estatal portuária manifestação de interesse com a finalidade de subsidiar estudo de pré-viabilidade dos empreendimentos. As informações referentes aos lotes estão disponíveis no site de Suape (www.suape.pe.gov.br).

Diversas outras agendas estão confirmadas, a exemplo da visita do ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, e de executivos de empresas que atuam no segmento portuário. Na oportunidade, haverá o anúncio de implantação de uma operação de bunker, serviço que consiste no abastecimento de embarcações nos píeres e cais por meio de uma barcaça. Atualmente, o fornecimento de combustível é feito pelas dutovias da Petrobras. “Haverá muitas reuniões produtivas ao longo dos três dias da feira. E a nossa meta é transformar esses encontros em futuros empreendimentos no complexo, gerando mais empregos, renda e impostos para Pernambuco”, enfatiza o diretor de Desenvolvimento e Gestão Industrial, Arthur Neves.

DESCARBONIZAÇÃO

Com uma gestão alinhada com a Agenda ESG (sigla em inglês para gestão ambiental, social e de governança), o Porto de Suape participará de uma solenidade na qual será firmado compromisso para instituir a Aliança para Descarbonização de Portos Brasileiros. “O movimento tem como base os princípios da cooperação, colaboração e compartilhamento de experiências, tecnologias e informações, para acelerar as ações de descarbonização no setor portuário brasileiro”, informa o diretor de Sustentabilidade, Carlos Cavalcanti. O lançamento ocorrerá no estande do Porto de Itaqui, localizado no Maranhão, e contará com a participação de representantes de vários atracadouros de todas as partes do Brasil.

SOBRE A FEIRA

Um dos destaques da Intermodal é reunir o ecossistema da logística, do transporte de carga e infraestrutura, além dos desenvolvedores de tecnologia e inteligência associada à operação desses segmentos em vários países. A coordenação do evento ressalta que a proposta é promover o intercâmbio de conhecimento, oportunidades de negócios e o desenvolvimento geral da atividade. A feira ocupará quatro pavilhões, o equivalente a mais de 40 mil metros quadrados. Este ano, mais de 30% dos expositores participam da feira pela primeira vez.

Outro destaque é a segunda edição do Interlog Summit, que tem como macrotema “Soluções para maximizar a conectividade, a cooperação e a sustentabilidade do setor. Simultaneamente, haverá dois congressos: a XVII Conferência Nacional de Logística (CNL) e o Congresso Intermodal South America, com mais de 30 horas de conteúdo, palestras, painéis e cases de sucesso.

SOBRE SUAPE

Fundado há 45 anos, no Litoral Sul de Pernambuco, entre os municípios de Ipojuca e Cabo de Santos Agostinho, o Complexo Industrial Portuário de Suape é considerado uma das principais âncoras e locomotivas do desenvolvimento do Estado e do Nordeste, atraindo grandes empreendimentos em suas cadeias produtivas. Situado a apenas 40 quilômetros do Recife, está instalado em um território de 17,3 mil hectares (incluindo áreas adjacentes). Soma investimentos privados de R$ 74,5 bilhões, com 83 empresas instaladas, gerando mais de 20 mil empregos. Exemplo em sustentabilidade, 59% do território ocupado pela estatal pernambucana compõem a Zona de Preservação Ecológica (ZEPC).

Em 2023, o atracadouro registrou movimentação de 23,9 milhões de toneladas, mantendo a liderança nacional em transporte de granéis líquidos e navegação por cabotagem (entre os portos do país), e recorde de movimentação de contêineres no Norte/Nordeste. Os granéis líquidos (derivados de petróleo) representam 72,1% do total de cargas transportadas, seguidos de carga conteinerizada (22,8%), granel sólido (2,7%) e carga geral solta (2,4%).

