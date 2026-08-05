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Conecta Multimodal 2026 Suape aposta em combustíveis sustentáveis para se consolidar como hub no Atlântico Sul No Conecta Multimodal 2026, Sóstenes Alcoforado apresentou a estratégia do complexo para atrair investimentos, impulsionar a transição energética e formar mão de obra para o setor

Finalizando o segundo dia do Conecta Multimodal 2026, nesta quarta-feira (5), a programação trouxe um tema considerado estratégico para o futuro de Pernambuco. O diretor de Sustentabilidade e Inovação do Complexo Industrial Portuário de Suape, Sóstenes Alcoforado, ministrou a palestra “Suape: hub de combustíveis sustentáveis”.

O Conecta Multimodal é o ambiente de conteúdo da Multimodal Nordeste, realizada no Recife Expo Center do dia 4 a 6 de agosto, com curadoria da Folha de Pernambuco e do Movimento Econômico.

A palestra focou no trabalho desenvolvido por Suape para consolidar o complexo como um hub de combustíveis sustentáveis no Atlântico Sul. Segundo ele, essa estratégia vem sendo construída de forma conjunta e já começa a atrair investimentos para Pernambuco.

“Queremos trazer um pouco do trabalho que Suape está desenvolvendo no sentido de nos tornarmos um hub de combustíveis sustentáveis no Atlântico Sul. Esse é um trabalho que tem sido desenvolvido a muitas mãos há algum tempo. Nossa atração de investimentos tem seguido esse caminho e já temos empresas propondo produzir combustíveis sustentáveis e se instalando no porto”, afirmou.

Para o executivo, essa estratégia está voltada para o fortalecimento de uma economia de baixo carbono, com foco na produção de e-metanol a partir de fontes renováveis e de CO biogênico.

O diretor explicou que Suape reúne características que favorecem esse movimento, como a tradição na produção, no transporte e no armazenamento de combustíveis, impulsionada pela presença da Refinaria Abreu e Lima e pela infraestrutura portuária instalada. Para ele, a mudança na matriz energética mundial reforça ainda mais esse potencial.

“É uma confluência de fatores. Temos uma vocação natural portuária para trabalhar com combustíveis, seja na produção, no transporte ou no armazenamento. Isso se soma à ideia de que o mundo mudou e precisa passar de uma fase de combustíveis de alto impacto de carbono para combustíveis que produzam menos carbono”, destacou.

O diretor também reforçou que Suape vem se preparando para atender às metas internacionais de descarbonização do transporte marítimo, por meio da implantação de infraestrutura voltada ao abastecimento de embarcações com combustíveis de baixa emissão e hidrogênio verde. A iniciativa busca posicionar o porto entre os principais polos de inovação e sustentabilidade do setor.

Ecossistema

Outro destaque da palestra foi o ecossistema industrial instalado em Suape, que reúne mais de 90 empresas em uma estratégia conjunta para modernizar a logística portuária e industrial por meio da inovação tecnológica. A expectativa é consolidar o complexo como um hub multimodal de combustíveis sustentáveis, ampliando sua competitividade e seu protagonismo no futuro do transporte global e da transição energética.

Ao abordar as perspectivas para os próximos anos, Alcoforado ressaltou que a preparação da mão de obra será um dos pilares dessa transformação. Segundo ele, Suape desenvolve uma parceria com o Senai Pernambuco para formar profissionais capacitados para atuar nas novas tecnologias ligadas à transição energética.

“Precisamos cuidar da mão de obra que vai trabalhar com essas tecnologias que estão chegando. Temos uma parceria muito importante com o Senai Pernambuco, por meio do Senai Park, que agora avança além dos projetos de transição energética e passa também a preparar os jovens para trabalhar com essas novas tecnologias”, concluiu.

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