O diretor-presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto, apresentará nesta quarta-feira (10), a infraestrutura logística do porto de Suape e do complexo industrial como base para as conexões entre o Nordeste e o Sudeste Asiático.

O evento, que ocorre em Brasília, é promovido pelo Instituto Ásia-Pacífico e pela Frente Parlamentar Mista Brasil-ASEAN, do Congresso Nacional, que tem como presidente o deputado federal Waldemar Oliveira (Avante). Nove embaixadores de países do Sudeste Asiático, representantes do Japão e da China, empresários, diplomatas, autoridades e parlamentares confirmaram presença.

Armando Bisneto afirmou que o foco é a promoção comercial de Suape, com a expectativa de atração de investimentos estrangeiros. “Também queremos lançar o porto como opção para que esses países enviem os seus produtos para o Brasil ou usem Suape como ponto de distribuição”, disse.

O Sudeste Asiático — formado pelo Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Singapura, Tailândia, Vietnã, Brunei e Timor Leste — reúne mais de 680 milhões de consumidores e tem PIB superior a US$ 4 trilhões. É destino para exportações brasileiras como soja, trigo, açúcar e derivados de petróleo.

Suape tem, desde 2024, uma linha marítima regular e semanal de longo curso que faz uma conexão direta com a Ásia, especificamente com Singapura. O atracadouro pernambucano, localizado na Região Metropolitana do Recife, é o sexto porto público mais movimentado do país.

Cooperação

A programação também prevê a assinatura de uma cooperação técnica entre Suape e a Frente Parlamentar, assim como pronunciamentos dos embaixadores Nguon Hong Prak, do Reino do Camboja, representando os diplomatas da ASEAN, do embaixador Alex Giacomelli, Ministério das Relações Exteriores, e de ministros do Governo Federal.

O encontro foi articulado pelo deputado federal Waldemar Oliveira, pelo secretário-executivo da Frente Parlamentar, Alex Kawano, e pelo presidente do Instituto Ásia-Pacífico, Alberto Carbonar.



