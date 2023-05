A- A+

Performance Suape bate recorde e embarca mais de três mil veículos numa única operação No quadrimestre, houve aumento de 75% no total de veículos movimentados no atracadouro

O Hub de Veículos do Complexo Industrial Portuário de Suape segue ganhando destaque no que diz respeito ao volume de embarque e desembarque de automóveis utilitários e de passeio. Nesta segunda-feira (15), o navio Grande Guinea, de bandeira italiana, atracado no Cais 4, está recebendo o carregamento de três mil veículos da Stellantis (antiga FCA), para seguir com destino ao Porto de Vera Cruz, o maior atracadouro do México, na América do Norte. O número é recorde em relação ao embarque de automóveis. O navio deve desatracar de Suape nesta terça-feira (16).

“Este é um resultado de muito trabalho em equipe. Para operacionalizar esse tipo de movimentação, são necessários planejamento, estudo e estrutura, e tudo isso nós temos na área portuária. Esse é o início de uma fase de grandes recordes que vamos viabilizar no atracadouro pernambucano”, afirma o diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária, Nilson Monteiro.

Desde a implantação do Hub de Veículos, milhares de automóveis de passeio e utilitários são importados e exportados pelo Porto de Suape.

O resultado do quadrimestre (janeiro a abril de 2023) apresentou excelente resultado. Trata-se de um aumento de 75% no total de veículos movimentados em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado deste ano, já foram movimentados 27.647 automóveis pelo atracadouro pernambucano.

Suape é a porta de saída para os carros da Stellantis, produzidos fábrica da Jeep, em Goiana, e da Fiat, em Betim (MG), tendo como destino países como Argentina e México.

O porto também importa veículos de marcas como a Toyota e General Motors (GM), além de realizar operação de transbordo de veículos fabricados no Uruguai e na Argentina e distribuídos para vários países do continente a partir de Suape.

Inovação

Para garantir eficiência e agilidade nesse tipo de operação, estão sendo implantadas tecnologias inovadoras. No mês passado, por exemplo, a estatal portuária aderiu à solução de Video Analytics conectada com 5G AS, para otimizar a logística nos pátios de veículos.

A bem-sucedida iniciativa aconteceu em parceira com a Embratel e a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários.

“A ideia é aprimorar, cada vez mais, esse tipo de movimentação, oferecendo agilidade, segurança e eficiência às operações. Consequentemente, isso vai melhorar os números da movimentação”, ressalta Nilson Monteiro.

Suape conta com três pátios públicos para o armazenamento de automóveis e capacidade de movimentação anual de 250 mil carros.

