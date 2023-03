A- A+

Pernambuco Suape conquista nível máximo de governança pela SCGE pelo terceiro ano consecutivo A empresa portuária alcançou o patamar mais elevado do Índice de Adequação das Unidades das Estatais (IAE) e do Índice de Adequação das Unidades do Controle Interno (IAS)

A empresa portuária de Suape conquistou o nível máximo de governança corporativa (5) pelo terceiro ano seguido. O levantamento foi divulgado pela Secretaria-Controladoria-Geral do Estado (SCGE), que contemplou mais nove empresas estatais pernambucanas com a pontuação máxima do Índice de Adequação das Estatais (IAE) e outras 30 com o Índice de Adequação das Unidades de Controle Interno (IAS). O nível foi alcançado pela estrutura de controle interno, alinhada ao Sistema de Gestão Integrada (SGI), à Política de Diversidade e Inclusão, às ações socioambientais, em sintonia com as boas práticas ESG (sigla em inglês para gestão ambiental, social e de governança).

O diretor-presidente de Suape, Marcio Guiot, disse que o elevado nível da governança da estatal, que já acumula três certificações (ISO 9.001, ISO 14.001 e NBR 16.000), é de alcance nacional e internacional. As certificações foram conquistadas pela sustentabilidade ambiental da mata nativa; pela responsabilidade social com a comunidade anexa ao viveiro e socioambiental no Complexo de Suape; e pela qualidade na gestão da movimentação portuária e das empresas privadas no complexo.

Segundo o novo diretor-presidente de Suape, Marcio Guiot, estatal tem compromisso com os 17 objetivos da ONU Foto| Melissa Fernandes - Folha de Pernambuco

“É muito importante para a imagem da empresa e dos colaboradores esse reconhecimento. É o desdobramento do compromisso da estatal com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e da implementação de ações de combate à corrupção, consolidando a empresa como uma instituição eficiente, responsável e transparente”, salienta Guiot.

Segundo a coordenadora de Compliance de Suape, Fabiana Maranhão, os resultados são frutos da estrutura moderna e funcional das atividades administrativas e do engajamento dos colaboradores do complexo industrial portuário. "Estamos evoluindo ano a ano. É uma transformação bastante positiva para nossa empresa. É a criação de uma cultura que envolve corpo diretivo, colaboradores, líderes de equipes e terceirizados, na contribuição para geração de valor e perenidade ao negócio de Suape”, enfatiza.



De acordo com a diretora de Governança e Riscos da SCGE, Cristiana Borges, com base nos indicadores avaliados, a controladoria produziu documentos de orientação e capacitação que atendessem à necessidade das UCIs, além de fomentar a implementação de boas práticas importantes para a melhoria da governança das estatais. “O IAE foi criado para monitorar a performance dessas entidades dentro das conformidades apresentadas em legislações estadual e federal”, pontua.

LISTA DAS ESTATAIS

Além de Suape, conquistaram o nível 5 do Índice de Adequação das Estatais a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE), Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), Companhia Pernambucana de Gás (Copergás), Empresa Pernambuco de Comunicação S/A (EPC) e Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco (Lafepe) e Pernambuco Participações e Investimentos (Perpart). Já em relação aos órgãos contemplados com o IAS, a lista completa pode ser acessada pelo seguinte link: https://www.scge.pe.gov.br/



Veja também

Arcabouço Fiscal Haddad espera aprovar plano econômico até final do ano