Suape contrata serivço de Business Intelligence para fortelecer ações da estatal

O Complexo Industrial Portuário de Suape anunciou, na tarde desta quinta-feira (25), a contratação do Observatório da Indústria, serviço ofertado pelo Senai Pernambuco em parceria com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad). O objetivo da parceria é encontrar soluções inteligentes e parceiros estratégicos que fortaleçam as ações de Suape.

A instituição internacional utiliza metodologias inovadoras como data science e analytics para embasar tomadas de decisões importantes por parte dos parceiros.

Na apresentação, especialistas do Observatório detalham os serviços oferecidos pela plataforma de dados do pacote contratado, a exemplo de pesquisas quantitativas e qualitativas com foco local, regional, nacional e internacional.

De acordo com o secretário-executivo de Atração de Investimentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Maurício Laranjeira, as ferramentas são fundamentais.

“São ferramentas fundamentais para aprimorar nossa prospecção por novos negócios, apresentando os diferenciais de Pernambuco em logística, infraestrutura, tecnologia, entre outros segmentos de nossa economia”, pontuou.

Segundo o diretor-presidente do Porto de Suape, Marcio Guiot, a parceria vai viabilizar o crescimento do porto e do complexo, auxiliará na busca por players de interesse para se estabelecer no território estratégico e compartilhar conhecimentos sólidos do mercado global.

“O mercado é dinâmico e nós, como um porto-indústria de relevância para o mercado regional e nacional, temos que estar em conformidade com tudo o que há de mais inovador em nossas áreas de atuação”, afirmou o gestor.

A instituição internacional faz uso de tecnologias com forte viés em aprendizagem da máquina, inteligência artificial, big data e internet das coisas. Segundo o Porto de Suape, a novidade trará ganhos significativos para a área de negócios da estatal, atraindo público de interesse para futuras parcerias, e para a melhoria da infraestrutura portuária.

O Observatório da Indústria é um projeto desenvolvido pelo Senai Pernambuco que oferece pesquisas e informações estratégicas ao setor produtivo com o objetivo de auxiliar no processo de tomada de decisões.

