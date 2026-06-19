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resultado Suape cresce 26,9% e supera 11,2 milhões de toneladas movimentadas nos cinco primeiros meses de 2026 Impulsionado pela expansão da Refinaria Abreu e Lima, complexo portuário mantém trajetória de crescimento e reforça posição entre os principais hubs logísticos do Brasil

O Complexo Industrial Portuário de Suape movimentou 11.268.644 toneladas de cargas entre janeiro e maio deste ano, volume 26,9% superior ao registrado no mesmo período de 2025. O resultado consolida a trajetória de crescimento observada desde o início de 2026 e reforça a posição estratégica do porto na logística nacional. Pelos números alcançados até 31 de maio, o atracadouro pernambucano figura como o quarto porto público mais movimentado do país, de acordo com ranking da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

O desempenho já havia sido sinalizado em janeiro, quando Suape registrou aumento de 38,6% na movimentação de cargas e de 26,2% nas atracações na comparação com o primeiro mês de 2025. O acumulado dos cinco primeiros meses confirma o avanço das atividades industriais instaladas no território e o fortalecimento das operações que conectam Pernambuco aos mercados brasileiro e internacional.

As operações com granéis líquidos responderam por 66,2% de toda a movimentação do período. Foram 7.454.345 toneladas de petróleo, derivados e outros produtos líquidos, resultado 41,9% superior ao do mesmo intervalo de 2025. O crescimento reflete diretamente a ampliação da produção da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), que agora opera com capacidade para processar até 130 mil barris por dia.

A movimentação de contêineres permaneceu em patamar elevado. O Tecon Suape registrou 275.714 TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés) entre janeiro e maio, volume semelhante ao apurado no mesmo período do ano passado e correspondente a 25,9% das operações do complexo.

Os granéis sólidos também apresentaram forte crescimento. O segmento acumulou 658.642 toneladas, alta de 43,6%, com destaque para trigo, cimento, clínquer e coque. Já as cargas gerais soltas responderam por 2,1% da movimentação total.

O aumento das operações teve reflexo direto no fluxo marítimo. Nos cinco primeiros meses do ano, Suape recebeu 693 embarcações de diferentes portes e perfis, número 14,7% superior ao registrado no mesmo período de 2025.

Competitividade

Para o diretor-presidente do Complexo de Suape, Armando Monteiro Bisneto, os resultados demonstram a consolidação de um ciclo sustentável de expansão. "Os números confirmam a força do nosso parque industrial, o crescimento das operações energéticas e os efeitos dos investimentos que vêm ampliando a competitividade do porto. Suape fortalece sua posição como um dos principais hubs logísticos do Brasil, contribuindo para a atração de investimentos, a geração de empregos e o desenvolvimento econômico de Pernambuco", destaca.

O desempenho acompanha o momento de expansão do complexo, marcado por investimentos em infraestrutura, modernização operacional e ampliação da capacidade portuária. Com localização estratégica e conexão com as principais rotas marítimas do país, Suape segue fortalecendo seu protagonismo como plataforma logística, industrial e energética do Nordeste.

“Os resultados refletem não apenas o aumento da demanda por combustíveis e derivados, mas também a importância de avançarmos com os investimentos planejados para os Píeres de Granéis Líquidos. Essas intervenções serão fundamentais para elevar a eficiência operacional, ampliar a capacidade de atendimento e garantir que Suape continue acompanhando o ritmo de crescimento da cadeia de petróleo, derivados e combustíveis que hoje movimenta a maior parte das cargas do complexo”, pontua o diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária de Suape, José Constantino.

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